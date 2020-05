Fókuszáljunk a takarékoskodásra – de hogyan?

Március óta sokaknál felmerült, hogy kérdéses annak a cégnek vagy posztnak a jövője, ahol dolgoznak. De ha ez nincs is így, a hosszú otthonlét alatt akkor is sokat tanulhatunk arról, hogyan bánjunk jól a pénzünkkel. Mire érdemes odafigyelni most, és mit lehet később is hasznosítani ezekből a tapasztalatokból?

Lássuk, hova nem megyünk májusban

Most, hogy számos dolgot nem tudunk vagy nem ajánlott csinálni – elnapolódott a wellnessezés éppúgy, mint a külföldi fapados kiruccanás, a fodrász vagy a fogorvos meglátogatása -, már eleve több pénzből gazdálkodhatunk.

Amikor az alapvető szükségleteinkre költünk, mivel másra nem tudunk, annak az a pozitívuma, hogy kiderülhet, a megszokott vásárlásainkból mennyi minden nem hiányzik. Sokminden írható a kiadásaink közül a megszokás számlájára, és valószínűleg egypár amolyan függőség, ilyen lehet például a kozmetikum- vagy ruhavásárlás.

Persze a vírusos időszakban az is előfordulhat, hogy túl sokat költünk, mivel igyekszünk készleteket felhalmozni például higiéniai termékekből. Mára talán kiderült, szerencsére erre nincs igazán szükség, ezért lehetőleg igyekezzünk leapasztani az otthoni tartalékokat.

Ha otthon üldögélünk, kiderülhet például, mennyi olyan ruhadarabunk van, amit nem szoktunk hordani annak ellenére, hogy nyugodtan fel tudjuk venni. Világossá válhat, hogy a tavalyi tavaszi-nyári felsőink tökéletesek az idei szezonra is. Vagy éppen arra is rájöhetünk, egyszerűbb öltözékben, egy farmer, póló, tornacipő összeállításban is ki lehet lépni az utcára.

A házi kenyérsütés a trend

Számos amolyan presztizs jellegű pénzkiadás lehet az életünkben, amelyek a számlánkat eléggé leapasztják. Ilyen a szinte már közmondásossá vált café latte egy-egy jól csengő nevű kávézóban. Most kipróbálhatjuk, milyen az életünk, ha ugyanezt a csésze kávét otthon mi csináljuk meg magunknak, és közben videócseten beszélgetünk a barátainkkal.

Az is egyértelművé válhat, hogy nem kell minden másnap rendelnünk vagy étterembe mennünk, hiszen rengeteg ételt elkészíthetünk otthon, sőt a főzés kikapcsol és elszórakoztat – főleg ha nincs hova menni. Az otthon sütés-főzéssel pedig rengeteget lehet spórolni.

Mivel itt a tavasz, ültetni is tudunk otthon például salátákat, fűszernövényeket. Akár balkonládában is nevelhetünk zöldfélét, amivel gazdagíthatjuk az ételeinket, szinte fillérekért. Ezeket úgy fogyaszthatjuk, hogy sem a szállításunk, sem a csomagolásuk nem terhelte a környezetet.

Ha kicsit odafigyelünk, most kiválogathatjuk a tényleg fontos költéseket a többi közül, valamint észrevehetjük a megtakarítási lehetőségeket. Amikor sok időnk van, akkor környezetbarát módon – kis ügyességgel – megszerelhetjük az elromlott tárgyainkat, megvarrhatjuk a szétfeslett ágyneműt, szoknyává varázsolhatjuk a nadrágot. Ez persze már a ‘haladó szint’, ahová nem kell mindenkinek eljutnia.

Bőségesen elég, ha egészséges mértékben lefaragunk a költéseinkből, és a felesleget félretesszük a számlánkra.