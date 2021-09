Fele annyian vannak a diákmunkára jelentkezők, mint amennyit keresnek

Egy év alatt négyszeresére nőtt a diákokat toborzó álláshirdetések száma, amivel párhuzamosan a jelentkezések is látványosan gyarapodtak. A fiatal munkavállalók által leginkább előnyben részesített kategóriák megváltoztak az elmúlt három év során.

Ezt ne hagyja ki! Házmestertempó és rágógumivita – Karácsony régi szövetségesén keres fogást a DK

A munkaerőpiacon alapvetően érezhető a munkaerőhiány, bizonyos területeken javíthat a kialakult helyzeten a diákmunkások alkalmazása. Az e célcsoportot kereső hirdetések száma növekvő tendenciát mutat a január–augusztus közötti időszakban: közel négyszer annyi diákokat toborzó hirdetés jelent meg Magyarország piacvezető állásportálján, a profession.hu-n, mint 2020-ban. Ezzel párhuzamosan a jelentkezők és a jelentkezések száma is emelkedett azóta: az előbbié 36, míg az utóbbié 55 százalékkal.

Az országos átlaghoz képest kevesebben jelentkeznek

Az országoshoz hasonló képet kapunk akkor, ha csak a szűkebb régiónkra fókuszálunk. Győr-Moson-Sopron megyében is közel négyszeresére emelkedett a diákokat kereső álláshirdetések száma. Az álláshirdetésekre érkezett jelentkezések száma megduplázódott, azonban az egy meghirdetett helyre beadott pályázatok száma közel a felére csökkent tavaly óta – derül ki a profession.hu felméréséből. Hozzátették, az összes szakterületet nézve az egy meghirdetett pozícióra jelentkezők száma Győr-Moson-Sopron megyében alacsonyabb, mint az országos átlag. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy nagy a kereslet a munkavállalók iránt, és ezt a megnövekedett igényt a jelöltállomány már nem tudja kiszolgálni.

Emelkedést várnak

Hasonló tapasztalatokról számolt be Lacziné Csóka Judit, aki az országos lefedettségű, komplex HR-szolgáltatást nyújtó Pannon-Work zrt. győri telephelyén lévő kirendeltség vezetője. Mint mondta: „Az iskolakezdés mindig nagyban befolyásolja a meghirdetett állások mennyiségét és a jelentkezők számát. Mi azt tapasztaljuk, hogy szeptember elején a szokásosnál is kevesebben jelentkeztek a meghirdetett munkákra. Még azokra is, amiket az átlagosnál magasabb órabéren hirdettünk. Amint kialakul a diákok órarendje, várhatóan növekszik a munkára jelentkezők száma is.”

Átrendeződött a szakmák listája

A profession.hu felmérése szerint a megyében 2020-ban a csomagolás, feltöltés, a recepciós, valamint a bolti eladó volt a három legnépszerűbb állás. Ez 2021-re átalakult: az értékesítési munkatárs és az adminisztrátor került az élre.

A Pannon-Work ügyfelei között a leginkább keresett munkák élén mindig az adminisztratív jellegű munkák álltak – tudtuk meg Lacziné Csóka Judittól. Mint mondta, egyre több cég gondolkozik hosszabb távon gyakornokokban, a diákok egyre inkább azokat a munkákat keresik, ahová rugalmas időbeosztásban tudnak menni dolgozni, ahol fejleszthetik a nyelvtudásukat és még szakmai tapasztalatra is szert tehetnek. Ezek mellett természetesen a magasabb órabérű munkák is nagyban motiválják őket. Folyamatos a jelentkezés az áruházi munkákra, a ruházati kisegítőre, könnyű fizikai munkákra és a hosztesz jellegű munkákra is.

A diákmunkások közel fele már rendelkezik szakmai tapasztalattal

A profession.hu adatai szerint a szakmai hátteret vizsgálva elmondható, hogy megyénkben a diákmunkások több mint fele (57,3%) még egyáltalán nem rendelkezik tapasztalattal, kevesebb mint negyedük maximum 1-3, 14,6 százalékuk azonban 3-5 évet is fel tud mutatni, ami azt jelenti, hogy ez utóbbi csoport tagjai már a középiskola mellett elkezdtek dolgozni. A jelentkezők 41,3 százaléka megszerezte egyetemi végzettségét, miközben tavaly közel azonos arányban a középiskolai végzettségűek jelentették a többséget; mind a két évben a szakiskolából vagy szakmunkásképzőből érkezett diákok voltak a legkevesebben 3, illetve közel 2 százalékos aránnyal.

Az országos átlaghoz hasonlóan Győr-Moson-Sopron megyében is nőtt a fiatalabbak aránya. Az állásportálon 2021-ben a korcsoportok megoszlása a következőképpen alakult:

18 év alattiak: 9%

19-23 évesek: 72%

24-28 évesek: 18%

29 éves kornál idősebbek: 1%

Piaci bérek diákoknak is

A Pannon-Worknél az átlag­órabérek bruttó 1200 forint körül mozognak, de a speciális tudást igénylők ennél magasabbak, van, ahol akár bruttó 1800–2000 forintot is lehet keresni óránként. Vannak, akik csak hétvégén tudnak dolgozni, illetve olyanok is, akik a kevés tantárgyuk mellett akár az átlag havi 174 órát is ledolgozzák. A többség heti 2–3 napot tud vállalni, ami 70–80 órának felel meg havi szinten.