Farkas Gábor – kitartását és a csapatmunkát az Audi Hungariánál is kamatoztatja

Farkas Gábort egyenes út vezette a műszaki pályára, felfelé lépkedve a ranglétrán megszerezte a kellő szakmai tudást. Immár állandó tagja az Audi Hungaria kísérleti alkatrészgyártások koordinátori csapatának. Szabadidejét a karbirkózásnak, ismertebb nevén a szkandernek szenteli. Számos országos és nemzetközi versenyen teljesített nagy sikerrel, hét éve pedig lerakta a győri szkander alapjait. Azóta is állandó résztvevője a megmérettetéseknek, valamint szakosztályvezetőként és edzőként is segíti a győri szkanderosok felkészülését.

– Miért a műszaki pályát választotta?

– Egy Győr-Moson-Sopron megyei kis faluból, Pinnyéről származom, jelenleg Győrben élek. A műszaki pálya kiskoromtól jelen volt az életemben, édesapámmal rengeteget szereltünk közösen az otthoni műhelyünkben. Így a szakközépiskolai jelentkezéskor nem is volt kérdés, hogy a műszaki pályát választom. Középiskolai tanulmányaimat a soproni vas- és villamosipari technikumban, gépész osztályban végeztem. Érettségi után a mechatronikai technikusi szakképesítést szintén itt végeztem el. A megszerzett szakmai tudás jó alapot adott a további műszaki tanulmányokhoz. Az egyetemet már Győrben, a Széchenyi István Egyetemen végeztem, itt gépész- mérnöki BSc és műszaki menedzseri MSc diplomákat szereztem.

Gyakornokként kezdte

– Hogy kezdődött az audis pályafutása?

– A gépészmérnöki tanulmányaim során szerettem volna, ha ez idő alatt releváns szakmai tapasztalatokkal is gazdagodhatok. Kezdetben a MelóDiák kötelékében dolgoztam az Audi Hungariánál, a Kísérleti Motorgyártó Központ komplexitáselemzéssel és versenytárs-analízissel foglalkozó területén. Motorbontásokkal, alkatrész-kiállítások berendezésével, valamint alkatrészfotók készítésével segítettem a mérnökcsapat munkáját. Az elvégzett feladatokat rövidesen gyakornoki szerződéssel jutalmazták. Ezután már az Audi-motorok komplexitás- elemzéseihez komplett terveket kellett létrehoznom és koordinálni a tervek alapján létrehozott alkatrész-kiállítások lefutását. Ez a szerepkör rengeteg tapasztalatot hozott számomra az alkatrészek ismerete és a motorok működése terén. Az egyetem végéhez közeledve viszont szerettem volna egy teljes állású, mérnöki pozíciót. A Kísérleti Motorgyártó Központ területén belül lehetőségem volt megpályázni egy projektkoordinátori állást, melynek betöltésére gépészmérnök kollégát kerestek. Sikerült felvételt nyernem, így 2016. januártól a kísérleti alkatrészgyártások koordinátorainak csapatát erősíthetem.

– Pontosan mivel foglalkozik egy kísérleti alkatrészgyártás koordinátor? Milyen kihívásokkal kell megküzdenie?

– Az én pozícióm esetén a koordinátor az a személy, akihez a Volkswagen Konszern valamely telephelyéről beérkezik a kísérleti alkatrészgyártási megbízás. Majd ezután a szükséges területek: gyártástervezés, termelés, CAD-CAM és méréstechnikai mérnökök, adott esetben külsős cégek bevonásával, a koordinátor vezetésével megtörténik a gyárthatósági analízis. Meghatározzuk, hogy a gyártandó alkatrészt, például egy V6-os kísérleti motorblokkot vagy egy e-motor-váltóházat milyen technológiával, mekkora költség- és időbeli ráfordításokkal tudunk legyártani. Ha az egyeztetések után minden szükséges információ rendelkezésre áll, akkor a koordinátor kiadja az árajánlatot, amely tartalmazza a projekt lefutásának időtervét és az alkatrészek értékesítési árát is. Amennyiben a megbízó elfogadja az ajánlatot, a koordinátor a korábban meghatározott terv szerint elindítja és levezényli a projektet.

– A ranglétra első fokáról indult. Milyen fejlődési lehetőségek vannak még?

– Kezdetben csak kisebb, rövid távú projekteket kaptam, amelyek egyszerűbb alkatrészek gyártásához kapcsolódtak. Az évek során számos tapasztalatot gyűjtöttem, amiért köszönettel tartozom a Kísérleti Motorgyártó Központban, termelésben, fejlesztésen és gyártástervezésen dolgozó tapasztaltabb kollégáimnak. Rengeteget tanultam tőlük a közösen véghez vitt projektek során. Ma már több hosszú távú nemzetközi projekten dolgozhatok, amelyek mindennap új kihívás elé állítanak, e miatt a változatosság miatt is szeretem nagyon ezt a munkakört. Ebben nyilvánul meg a rövid és hosszú távú fejlődésem is.

Összeköttetésben a konszernnel

– A Volkswagen Konszern mely telephelyeivel dolgozik közösen? Honnan kapja többnyire a megbízásokat?

– Kísérleti alkatrész igények esetén rendszeresen dolgozunk közösen, V6 benzin- és dízelmotor-alkatrészigények esetén a neckarsulmi fejlesztéssel. Ha V8 benzinmotorokhoz van szükség kísérleti alkatrészekre, akkor a Porsche weissachi fejlesztőközpontjától kapjuk a megbízásokat. R4 benzinmotor-alkatrészekhez kapcsolódóan rendszeresen teljesítünk megbízásokat az Audi in- golstadti, a VW mexikói és a VW motorsportfejlesztői csapatainak. Az R4 dízelmotor kísérleti alkatrészeinek gyártását a Volkswagen wolfsburgi fejlesztésének lekérdezései alapján végezzük el. Mindemel- lett kapunk megbízásokat e-motor-alkatrészek gyártására is. Ezek az igények az Audi ingolstadti és a Volkswagen kasseli fejlesztőterületeitől érkeznek. Többször volt szerencsém kiküldetésen megismerni az említett telephelyek gyártási folyamatait. Ezek a kiutazások remek lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatépítésre, amely megalapozza a közös projektek zökkenőmentesebb lefutását is. A tapasztalatcsere pedig véleményem szerint minden esetben hasznos és segíti a folyamatoptimalizálásokat.

– Ilyen sok és precíz feladat mellett mivel tölti a szabadidejét?

– A sport már egészen kiskorom óta nagy szerepet tölt be az életemben. Kyokushin karatéval és kick-boksszal kezdtem, utóbbiban egészen 2009-ig versenyeztem, ahol 81 kilogrammos súlycsoportban kisebb-nagyobb versenyeken többször sikerült a dobogóra állnom. Ezután jött néhány év, amikor csak súlyzós edzéseket végeztem, majd 2013-tól több amatőr szkanderversenyen szerepeltem sikeresen. Ezekből motivációt merítve a Széchenyi István Egyetem sportcsarnokában kezdtük el évfolyamtársaimmal a szkanderspecifikus edzésmunkát. Nagyon megtetszett, így máig aktív szkanderversenyzőként űzöm a sportot.

A győri szkander alapítója

– Milyen keretek közt zajlanak a győri szkanderedzések? Mikor hozták létre a győri szkanderszakosztályt?

– Jelenleg a győri Grund Fitnessben tartjuk a szkander- edzéseket. 2014-ben kezdtem el komolyabban versenyezni, ekkor még a pápai Titán SE színeiben indultam a versenyeken, ezekben az időkben versenyfelkészüléseimet Nagy Szabolcs, a pápai szkanderosok edzője segítette, akivel barátságunk azóta is töretlen. 2015-től már saját győri csapattal indultunk a versenyeken, ezzel megalakítva a győri szkanderszakosztályt. Húsz állandó tagunk van. Az utolsó versenyen heten neveztek győri színekben. Nemcsak felnőtt tagokkal büszkélkedhetünk, vannak junior versenyzőink is. Sokan nem tudják, de nálunk a szkanderban is különböző kategóriákban, kor- és súlycsoportokban van lehetőség versenyzőként elindulni. Vannak női kategóriák is, hiszen ez nem csak a férfiak sportja. Illetve mozgássérült sportolóknak is szerveznek külön kategóriában megmérettetéseket. Öröm számomra, hogy egyre többen érdeklődnek a szkander iránt és sport- águnk le tudta vetkőzni a negatív sztereotípiákat. Remélem, a jövőben az olimpiai sportágak sorába is felkerül.

– Tapasztalt sportolóként mivel tudja segíteni a győri szkanderosok munkáját?

– Szakosztályvezetőként és edzőként segítem az egyéni felkészüléseket, edzéseinket az ország más egyesületeiből is rendszeresen látogatják, amire nagyon büszke vagyok. Olyan ez, mint egy nagy család. Az öcsémet is sikerült megfertőznöm a sporttal, egy-két éve kezdett el foglalkozni a szkanderrel komolyabban.

Jó stresszlevezető

– Hogyan tudja beosztani az idejét, és megtalálni a sport és a munka közti egyensúlyt?

– Muszáj helyet szorítani az edzéseknek, valahol le kell vezetni a napi stresszt. Jó időbeosztással sok minden belefér a naponta rendelkezésre álló 24 órába. A felkészülési időszakban heti öt napra vannak edzéseim betervezve. Hétfőn és kedden általában reggel 6-tól kardio jellegű edzés van beiktatva, az esti edzések pedig súlyzósak, amelyek speciálisan a szkander mozgásformáinak az erősítését célozzák, de tartalmaznak erőemelő alapgyakorlatokat is. A csütörtök esti program minden esetben szkanderasztalnál történő kezezés partnerekkel. Pénteken speciális eszközökkel csigás gépen végzem a szkanderedzést, viszont mérsékelt súlyokkal, nagy ismétlésszámmal. Vasárnap este rendszerint fekvenyomó edzést iktatok be, ahol nagy hangsúlyt kap a tricepsz. A csukló és az ujjak edzésének kulcsszerepe van egy jó szkanderos fizikum felépítésében, így a tréningek folyamán elvégzett gyakorlatok közt nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy megfelelő terhelést kapjanak.

Komoly eredmények

– Melyik eredményeire a legbüszkébb?

– Többnyire a 95–105 kilo­grammos súlycsoportban versenyzem, de többször indultam már eredményesen a nehézsúlyúak mezőnyében is. Az évek során hatszor sikerült megnyernem az országos bajnokságot, valamint további öt ezüst- és öt bronzérmet tudhatok magaménak az országos megmérettetésekről. Budapesten, a Judgement Day nemzetközi versenyen 2014-ben, jobbkezes kategóriában a második helyezést sikerült megszereznem. Egy évvel később Csehországban, a Golem’s Handen jobb kézzel első, majd Lienzben, az Austrian Openen bal kézzel második, jobb kézzel harmadik helyezést értem el. 2017-ben a 25th Rochefort’s International Challenge-en, Belgiumban pedig egy balkezes ezüstérmet akasztottak a nyakamba. Legutóbb augusztus 20–22. között Norvégiában, a Hardanger Open Világkupán vettem részt, ahol –110 kilós súlycsoportban jobb kézzel harmadik, bal kézzel pedig hatodik helyezett lettem. Az országos bajnoki címek és a nemzetközi dobogós helyezések állnak legközelebb a szívemhez, így ezekre vagyok a legbüszkébb. A saját eredményeken felül legjobban annak tudok örülni, ha tanítvány ér el dobogós helyezéseket és beérik a közös munka gyümölcse.