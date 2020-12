Elkészült az 50. hazai IC+ kocsi – fotók

A MÁV-csoport kormányzati támogatással valósítja meg a saját fejlesztésű IC+ kocsik gyártását célzó programját, amely a járműállomány fiatalítását, minőségi cseréjét szolgálja a távolsági és nemzetközi forgalomban. Az első húsz, saját forrásból összeállított, új generációs InterCity-kocsi forgalomba állását követően, tavaly augusztusban kezdődött a hetven, belföldi forgalomra tervezett IC+ gyártása, az IC+ járműcsaládból most készült el az 50. kocsi.

Korszerű feltételek

A hatékony gyártás és karbantartás érdekében a vasúttársaság folyamatosan fejleszti a Szolnoki Járműjavítót. Sikeres közbeszerzési eljárást követően a társaság októberben kötött szerződést a nyertes Bolax Kft.-vel egy új, háromállású felületelőkészítő- és fényező csarnok kivitelezésére, melynek munkálatai már el is kezdődtek. A tervezetten 2022 első negyedévére megépülő létesítménynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban készülhetnek majd az új IC+ kocsik is.

Az új emeletes KISS motorvonatok karbantartási helyszíneként a Szolnoki Járműjavító területén található villamos mozdonyjavító csarnokot jelölték ki. Az új járművek fogadása érdekében szükséges belső átalakítások megkezdődtek, várhatóan 2021. I. negyedévben elkészülhet a felújított csarnok, mely minden szempontból megfelel a jármű karbantartási igényének.

Oktatási és kutatási akadémia

Nem csak infrastrukturális fejlesztések zajlanak Szolnokon. A vasúttársaság kutatás-fejlesztési, valamint a szolnoki Járműjavító területén megvalósítandó intelligens gyártási környezet (Smart Factory) kialakítását szorgalmazó projekt létrehozását célozta meg.

A Szolnoki Járműautomatizálási Projekt támogatásának érdekében december elején kötött együttműködési megállapodást a vasúttársaság a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Szolnoki Szakképzési Centrummal és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A gyártási rendszer megvalósításán túl felállítanának egy oktatási és kutatási akadémiát is, amely hosszú távon támogatja majd a programot, és hídként funkcionálhat a középfokú oktatás, egyetemek és az ipar között.

115 új mozdony beszerzése

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta: „A versenyképes vasúti közlekedéshez elengedhetetlen a modernizált, és XXI. századi igényeket kielégítő gördülőállomány. Budapest elővárosi közlekedésben már közlekednek a korszerű FLIRT motorvonatok, és folyamatosan érkeznek az emeletes KISS motorvonatjaink is.

Ahhoz, hogy emellett a távolsági flotta is megújuljon, egyrészt szükséges a 115 új mozdony beszerzése, amire eredményes közbeszerzési eljárás esetén tervezetten 2021 tavaszán köthetünk szerződést, másrészt elengedhetetlen további 400-500 IC+ kocsi gyártása a Szolnoki Járműjavítóban. A most elkészült 50. IC+ kocsink év végéig forgalomba áll, jövőre pedig további 40 darab IC+ készülhet el. Mindehhez szükség van a közel 2 milliárd értékben zajló szolnoki fejlesztésekre, valamint az Oktatási és Kutatási Akadémia létrehozására is.”

Tervezik a vezérlőkocsit is

Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója az 50. IC+ kocsiból jelentkezett be az online sajtótájékoztatóra: „Óriási eredmény, hogy fel tudtuk éleszteni a hazai járműgyártást, és két év alatt már az 50. IC+ kocsi is elkészülhetett itt Szolnokon. 2021 nyár elejéig forgalomba állhat az első osztályú, bisztrókocsival rendelkező kocsink is, amivel terveink szerint a nyári balatoni szezonban már találkozhatnak utasaink. A vezérlőkocsi tervezése folyamatban van, melyből várhatóan több mint 60 db készülhet el.

Az első prototípus 2024-ben állhat forgalomba. Az IC+ kocsik jelentős hazai hozzáadott értékkel készülnek. Célunk, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, a vasutat, hiszen mi azért dolgozunk, hogy kényelmes, biztonságos és környezetbarát utazási módot biztosítsunk – egyre modernebb járműparkkal, egyre több embernek.”