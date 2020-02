Együttműködés a robotokkal

A modern kor kihívásaira keresnek megoldást a SZTAKI laborjában.

Megtartották az első nyílt napot a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Széchenyi István Egyetemen található Ipar 4.0 laborjában. A résztvevők testközelből ismerkedhettek meg azzal, hogy zajlik a csúcstechnikájú automatizált gépek fejlesztése.

A robotok létjogosultsága az iparban egyre nyilvánvalóbb. Az automatizált munkavégzésben új mérföldkövet jelent az Ipar 4.0-ás technológia, ami a gépek és az emberek valós idejű kommunikációját teszi lehetővé.

A nyílt nap célja, hogy az iparban egyre inkább meghonosodó robotikai fejlesztéseket az egyetem keretei közt is bemutassák. Továbbá szeretnék ösztönözni a hazai kis- és középvállalkozókat arra, hogy bátran nyissanak az új technológiák felé.

– Az egyik robotunk egy szoftver, egy 2D-s kamera, valamint egy rázópad segítségével szét tud válogatni ömlesztett alkatrészeket. Ennek az eszköznek a fejlesztése is egy vállalkozó által felvetett probléma kapcsán kezdődött – mondta el Abai Kristóf, a SZTAKI rendszerfejlesztő mérnöke. – Még négy nyílt napunk lesz, amire természetesen nem csak az egyetemistákat várjuk, előzetes egyeztetés után szervezett formában iskoláscsoportokat is tudunk fogadni.

Azt is fontos elmondani, hogy senkinek nem kell a munkáját félteni ezektől a robotoktól, ugyanis az Ipar 4.0-ban a gépek nem elveszik, hanem támogatják az emberek munkáját.

– Számos olyan tevékenység van, amit a robotok még nem tudnak kellő hatékonysággal vagy gyorsasággal elvégezni. Erre példa a mindenki által ismert gömbcsap összeszerelése, ami egy ember számára nem nehéz, a robotkarnak azonban kihívás – magyarázta Abai Kristóf. – Az ilyen esetekben arra törekszünk, hogy a gép a feladat minél nagyobb részét elvégezhesse, az operátornak pedig csupán néhány finommotorikát igénylő lépést kelljen hozzáadnia.

Az ilyen irányú fejlesztések azért is fontosak, mivel az iparban általánosságban véve komoly a munkaerőhiány. Kevesen akarnak hosszú órákon keresztül monoton összeszerelési műveleteket végezni. Ezeknek a robotoknak a segítségével viszont sokkal interaktívabb lehet a munkavégzés. További pozitívum, hogy a kezelésükhöz sem kell hosszú hónapokat igénylő betanulási folyamat, a szükséges tudás és balesetvédelmi szabályok 1–2 óra alatt elsajátíthatóak.

– Szeretnénk itt a laborban olyan felső vezérlőt felállítani, ami az összes itt lévő eszköz munkáját képes felügyelni és összehangolni, méghozzá úgy, hogy az egész folyamat céljával és végkimenetelével is tisztában van – ecsetelte Abai Kristóf a csapat jövőbeli terveit. – Egyúttal az idei Kutatók Éjszakáján is szeretnénk jó pár újításunkat részletesebben bemutatni.

A nagyközönség még négy alkalommal – március 18-án, április 22-én, május 20-án és június 17-én – tekinthet be a laborban folyó munkába. Minden alkalommal az aktuális fejlesztéseket mutatják be a SZTAKI munkatársai, tehát aki nem csak egy nyílt napra látogat el, az még átfogóbb képet kaphat a robotikai fejlesztések menetéről és üteméről. Akiknek pedig nincs lehetőségük személyes részvételre, azok az interneten felkereshetik a SZTAKI virtuális laborját a www.centre-­epic.eu címen, ami pontos mása a Széchenyi István Egyetemen találhatónak. Ráadásul az egyes egységekhez kapcsolódó demonstrációkat is megtekinthetik itt.