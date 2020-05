Egyre több, magas színvonalú lakás van a megyében! Íme az új kedvenc!

A történelmi belváros és az Árkád bevásárlóközpont között, Győr egyik legkedveltebb környékén kínálnak megvételre egy egyedi kialakítású, különleges hangulatú, 94+4 m2-es, harmadik emeleti lakást. Mi csak ámulunk! Sok-sok fotó és egy csipetnyi irigység, már ha nincs kéznél a 47,9 milliós vételár.

“Az 1942-ben épült 13 lakásos társasház közvetlen közelében található a Batthyány park és egy kisebb játszótér is, zöldséges és kisboltok, valamint 5 perc sétára a belváros és az Árkád. A lakás 2012-ben teljes felújításon esett át, a fő falakon kívül mindent átalakítottunk. A régi ablakokat német Rehau nyílászárókra cseréltük, bejárati ajtónak egy 8 ponton záródó magas biztonságú fém darabot építettünk be. Az új aljzatbetonba egy padlófűtéses rendszert alakítottunk ki külső hőmérséklet érzékelővel, Remeha kondenzációs gázkazánnal, a gyerekszobában és a fürdőben kiegészítő radiátorokkal (a szülői hálószobában csak radiátoros fűtés van). A lakás hűtését egy 5kW-os Panasonic hűtő-fűtő klíma biztosítja. A wc-s fürdőszoba mellé külön kis wc-t is építettünk, illetve a nyugodt és szellős belső udvarokra néző, közel 4 m2-es erkély új burkolatot, tetőt és esőelvezetést kapott. […]”

