Egyes OKJ-s tanfolyamok utoljára indulnak – Utolsó roham a felnőttképzőknél

Aki csak teheti, még az idén jelentkezik OKJ-s képzésre, mert az oktatási rendszer átalakítása miatt a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények a jelenlegi feltételekkel már csak az év végéig indíthatnak tanfolyamokat.

– Fél tucat évnyitót tartottunk, mostanában jóval többen jelentkeznek hozzánk – jelentette ki Bay Ferenc, a felnőttképzéssel foglalkozó Perfekt Zrt. megyei igazgatója, aki 1973 óta tanít a cégnél. Egyedül az országban náluk képeznek például bányaművelő technikusokat, mintegy negyven embert. Büszkén újságolja, hogy az úszó Hosszú Katinka ugyancsak náluk vizsgázik három hét múlva.

Csak iskolai rendszerben

Jövőre már nem indíthatók a jelenlegi rendszerben OKJ-s képzések, éppen ezért sokan használják ki az utolsó lehetőséget: megteltek az iskolapadok a képzőintézeteknél. A Perfekt legnépszerűbb képzései a mérlegképes könyvelő, a sportedző, az adótanácsadó, a logisztikai ügyintéző és a fotós. Bay Ferenc szerint azért a felsoroltak, mert ezekkel lehet a legkönnyebben elhelyezkedni, és az is igaz, hogy a felsőoktatásban kreditpont járhat egyes tanfolyamokért.

– Sok még a bizonytalanság, de az biztos, hogy más lesz a vizsgáztatás módszere, bizonyos képzéseket csak iskolai rendszerben lehet elsajátítani ezentúl, azokat nem taníthatja magáncég. A pénzügyi képzéseknél ilyen például a pénzügyi, számviteli ügyintéző – magyarázta.

Hatvanezer forinttól

Ahogy visszaemlékszik, húsz éve még inkább a felnőttek, manapság már a fiatal felnőttek érdeklődnek az OKJ-s képzések iránt. Akinek megvan a megfelelő iskolai előképzettsége, illetve egyes képzéseknél a megfelelő szakmai előképesítés, azt felveszik. A Perfektnél a képzések díja 60 ezer és 200 ezer forint között van, a szakmai vizsga díja jön erre még rá. A legdrágább tanfolyamuk a mérlegképes könyvelő, de az a leghosszabb is egyben, másfél éves.

Munkához, felvételihez

Spiller Mariann, a Best Work ügyvezetője arról beszél, hogy sok tanfolyamot idén indíthatnak utoljára, és ő maga sem látja át, mit hoz a jövő. Aki belevág egy tanfolyamba, az általában el is végzi, nem hagyja veszni a pénzét. Gyakran a munkaadó egy-két évet ad az újonnan felvett munkatársnak a képzettséget igazoló papír megszerzésére, sokan ezért vágnak bele a tanfolyamba. Esetenként nyugdíjasok ülnek be az iskolapadba, hogy kedvtelésből valóra váltsák ifjúkori álmukat egy szakma elsajátításával.

– Minden felnőttképzőt megrohamoztak, mert azt a tanfolyamot, amit most még tíz hónap alatt lehet elvégezni, lehet, hogy januártól csak jóval hosszabb idő alatt – tette hozzá a felnőttoktatási szakember.

– A Győr-Moson-Sopron megyei helyzet nem tér el az országostól, ugyanazok a legnépszerűbbek: a targoncavezető-, a műkörmös-, a fodrász-, az óvodapedagógus-, a dajka- és a pénzügyi képzések.