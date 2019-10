Egészséges az idei gesztenyetermés Sopronban

Egészséges és bőséges az idei gesztenyetermés az Alpokalján – mondták el a megkérdezett gazdák a Kisalföldnek.

A talaj és a klíma is kedvez az Alpokalján a gesztenyének, így érthető, hogy a hagyományos lőveri kertekben és a soproni erdő alatti ültetvényeken is jól érzi magát a gyümölcs. Tavaly sokan panaszkodtak, hogy kevesebb lett a termés, ráadásul a bélállománya sem volt maradéktalanul egészséges, idén azonban jó hírt mondtak a gazdák: bőséges és kiváló minőségű a gesztenye.

– Tavaly sok gesztenyében volt barnulás, most nem tapasztaltunk ilyet. Az idei nyár kedvezett a gesztenyének, jókor kapta az esőt és a meleget – erősítette meg Nagy Barnabás őstermelő is információinkat. A soproni gesztenye híresen jóízű, a piacon is keletje van, sokan vásárolják a szomszédos Ausztriából érkezők is. A cukrászdáknak is fontos alapanyaga.

Ám hiába lett idén sok gesztenye, az árán ez nem látszik: továbbra is drága csemege. Már a termelők is ezer forint körül adják az extra nagy maróni kilóját, és a kis szemű is legalább hatszáz forint. A piacon ennél jóval többe kerül, kereskedőknél pedig még drágább.

Szabó János Zsolt a Kutyahegy oldalában neveli huszonkét fáját, a termést a piacon kínálta. A szép portékát kétfelé válogatva árulta, az igazi maróni, csecsemőökölnyi gesztenyét 1600 forintért, a sütni való kilóját pedig 1400 forintért adta.

– Főleg a magyar vásárlók viszik, de van osztrák vevőm is. Ausztriában nagyon drága csemege a gesztenye, a legolcsóbb helyen is tíz euróért láttam. Ma jöttem ki először, de úgy tűnik, bár árulunk többen is, nem fog rajtam maradni – árulta el az őstermelő.

Valóban nagy volt a választék vasárnap a soproni piacon. A legolcsóbban ezer forintért kínálták a szép szemek kilóját, bár ez elég apró volt. A közepes, sütni való gesztenye ára volt változatosabb, 1200-tól 1600-ig változott, az extra nagy maróniért pedig akár 1800 forintot is elkértek.