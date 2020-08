Divat termelői piacra járni

Egyre népszerűbbek a termelői piacok. Több önkormányzat alakított ki piacteret, amihez sokan pályázati támogatást is kaptak. A fogyasztók egyre tudatosabbak.

„Vásároljunk hazai termelőktől, erősítsük meg a kisgazdaságokat” – buzdítják a fogyasztókat a szakmai szervezetek. A kampány eredményes, a vásárlók egyre tudatosabban keresik a termelői zöldséget, gyümölcsöt, a feldolgozott termékeket. És a célt, hogy meg is találják ezeket, a helyi termelői piacok szolgálják. Nagy István agrárminiszter a napokban is hangsúlyozta: rövidesen az önkormányzatok előtt pályázati lehetőség nyílik meg, amely piacok kialakítását támogatja.

Községi piacok

Kónyban tavaly tavasszal nyitották meg a helyi piacteret. Bősárkányban ugyancsak tavaly készül el a piactér, Szalay Imre polgármester elmondta: népszerű a létesítmény, az árusok szívesen veszik igénybe, 500 forintos helypénzt fizetnek négyzetméterenként. Kertai Ferenc régi piacos, korábban nagy területen, még fólia alatt is termelte a zöldséget. Ma már csak a kertjében dolgozik, paprikát és főzni való kukoricát ad el.

– A bősárkányi, a csornai és a kapuvári piacra járok. Egyre jobban keresik a termelői árut a fogyasztók, de talán még hangsúlyosabban kellene hirdetni a lehetőséget. Komoly a feladat, hiszen tulajdonképpen egy évtizedek alatt kialakult fogyasztói beidegződést kell megváltoztatni. Azt, hogy ne a multiknál vásárolják meg a külföldi termékeket – fejtette ki véleményét Kertai Ferenc.

Sopronnémetiben a közelmúltban alakítottak ki piacot, LEADER-támogatással. Bognár Sándor polgármester elégedett az eddigi tapasztalatokkal.

„Húsz-huszonöt termelő és kézműves vesz részt rendszeresen a vásáron. Minden hónap második szombatján, délután várjuk az érdeklődőket, akik eddig is szép számmal jöttek” – tájékoztatott Bognár Sándor.

Védd a helyit!

Győrben a Kisalföld szerkesztőségének kezdeményezésére, a helyi önkormányzattal együttműködve nyílt meg négy évvel ezelőtt a Védd a helyit, vedd a kisalföldit! termelői piac. Minden hónap első vasárnapján közel ötven termelő kínálja portékáit. Több százan fordulnak meg ilyenkor a Dunakapu téren. Pannonhalmán a Pannonkamra elnevezésű termelői vásár havonta egyszer, minden harmadik szombaton jelentkezik. A szervezőktől tudjuk, hogy ott is közel ötven vásározó pakol ki rendszeresen. A vásározóknak 600 forintos helypénzt kell fizetniük négyzetméterenként.

A Nemzeti Parkban is

Mosonmagyaróvár környékén a Szigetközi Szatyor egy magánkezdeményezésű, nagy érdeklődéssel „futó” termelői piac. Több helyszínen is megtartják a népszerű vásárt. Sopron környékén Hegykőn, Sopronkövesden és újdonságként a Fertő–Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó Lászlómajorban is van termelői piac. Hegykőn – immár nyolcadik éve – minden szombaton 7–12 óráig tart a termelői piac a Széchenyi Ödön parkban.

– Igazán népszerű a piacunk, főként friss zöldárut kínálnak a helyi termelők, de sajtot, mézet és más kézművestermékeket is lehet kapni a környékről – mondta Szigethi István polgármester. Sopronkövesden szintén nyolc éve indult a település központjában a termelői piac. Május elejétől november elejéig működik, szombatonként 7–10 óra között tart nyitva. A Fertő–Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó Lászlómajorban július 25-én tartottak termelői piacot, aminek nagy sikere volt, ezért is tervezik a folytatást a szezonban havi rendszerességgel. Legközelebb augusztus 22-én 8–13 óráig várják az érdeklődőket. Különlegessége, hogy kísérőprogramokat is szerveznek hozzá: madárlest, kenuzást és kézműves-foglalkozást.