Caroline indítja útnak az Audikat a győri tesztpályán

A vállalatnál gyártott valamennyi autó többszörös minőségi átvizsgálás után indulhat csak el közúton, vasúton vagy éppen hajón a megrendelő felé. Az utolsó szűrőt az Audi Hungaria területén levő próbapálya jelenti, ahol a vállalatnál gyártott autók mindegyikét tesztelik. Ennek során nem csak vizuális, hanem diagnosztikai ellenőrzésen is átesik az autó, amely a járműanalízis terület ötletének köszönhetően immár sokkal hatékonyabb formában történik.

Korábban az ellenőrző eszköz egy vezetéken keresztül csatlakozott közvetlenül az autóhoz. Az újításnak köszönhetően a próbaút során elvégzett diagnosztikai vizsgálatokat a munkatársak már vezeték nélküli kapcsolaton keresztül végzik el.

A kezdeményezés újszerű, mivel a WLAN-t eddig, az adatkapcsolat sérülékenysége miatt, ilyen célra nem használták. A saját fejlesztésű CAROLINE (CAR-ALL-IN) rendszer megoldást kínál többek között a kommunikációs csatorna hatékonnyá tételére. Míg korábban a diagnosztikai vizsgálatra manuálisan került sor, ezt kiváltva most a vezeték nélküli adatátvitel és a vizualizációs rendszer a próbapálya első állomásaként épül be az ellenőrzési folyamatba. Használatával bővült a tesztpálya kapacitása, ugyanis az új technológiának köszönhetően felgyorsult a vizsgálati folyamat. Ezzel párhuzamosan javult a munkahelyi ergonómia, hiszen az ellenőrzést végző munkatársaknak ki sem kell szállniuk az autóból, a diagnosztikai ellenőrzés az utastérből indítható. Így autónként több percet is nyernek, ami napi több száz autó esetén tetemes időnyereséget jelent.

A rendszer további előnye, hogy a próbaút során folyamatosan gyűjti a jármű-szenzoradatokat, mint például a motor-fordulatszámot. A rögzített adatok kiértékelése új vizsgálati lehetőséget jelent az analízis csapat számára, illetve a big data alapú kiértékelés új, előrejelző vizsgálati metódusok kialakítására ad lehetőséget.