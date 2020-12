Biztonságos magaslati munkálatok a Zarges állványokkal

Az utcán járva biztosan mindenki belefutott már építési, vagy egyéb munkaterületekbe. Ezek egyik legjellemzőbb kellékei az állványok, melyek segítségével a magasabban lévő területek is könnyedén és biztonságosan elérhetők. Nem is csoda, hogy sok mesterember számára nélkülözhetetlen eszközök.

Munkavégzés a magasban



Ha jól belegondolunk, a mesteremberek munkája – szakágtól függően – sok esetben nem is teljesen veszélytelen. Elsősorban az építőiparra jellemző, hogy egyes munkálatok hosszabb-rövidebb időre magasabb területekre kényszerítik a dolgozókat. Manapság számos nagyobb méretű társasház, irodaház épül, melyek az ég felé törnek, ahhoz pedig, hogy ezeken biztonságosan és kényelmesen dolgozhassanak a szakemberek szükséges a megfelelő támogatás.

A különböző munkavédelmi és biztonsági előírások miatt közel sem mindegy, hogy milyen emelvénnyel támogatjuk meg a magasban dolgozókat. A legfontosabb a stabilitás, a jó átjárhatóság és a hosszabb távú strapabírás. Erre vonatkozóan számos TÜV szabályzás létezik, melyek pontosan meghatározzák azokat a kritériumokat, amik a biztonságos munkavégzéshez nélkülözhetetlenek. Ehhez alkalmazkodva nyújtanak szilárd alapot a Zarges állványok is.

Kerekeken guruló mobilitás



Ahogy említettük, a dolgozók könnyed mozgása az állványokon fontos feltétel, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az állványok mobilitása is legalább ilyen fontos faktor. A munkavégzés során számos különböző helyen lehet szükség az eszközre, így nagy könnyebbség, ha annak mozgatása nem ütközik különböző nehézségekbe.

A Zarges állványok is kerekekre szereltek, így tulajdonképpen gurulóállványként funkcionálnak. Itt persze nem arra kell gondolni, hogy munkavégzés közben is ingatag lábakon állva gurul ide-oda. A kerekek lefékezhetők és a megfelelő kitámasztással rendelkeznek, így az állvány a munkavégzés során stabil alapot biztosít. A kerekek mindössze azt a praktikus célt szolgálják, hogy könnyedén mozgathassuk vele az eszközt egyik helyről a másikra.

Moduláris előnyök



Sok más állványhoz hasonlóan a Zarges állványok is a moduláris vonalat képviselik. Ez alatt arra kell gondolni, hogy a külön is megvásárolható elemek összeépíthetők, így tulajdonképpen elemenként húzható fel az állványzat olyan magasra, amilyet az adott munka megkövetel. Az elemek lapra szerelhetőségének köszönhetően a szállítás is rendkívül egyszerű, hiszen ez a megoldás komoly helytakarékosságot kölcsönöz az eszköznek.

A moduláris felépítésnek köszönhetően a szakemberek számára is több variációs lehetőség kínálkozik. Nem szükséges megvenniük egy nagyobb állványt, mely aztán kihasználatlan maradna, hanem elegendő, ha beszereznek néhány elemet és a szükségleteikhez mérten szerelik össze azokat, az adott feladathoz mérten a lehető legoptimálisabban.