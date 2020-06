Bemutatjuk az egyik ígéretes hazai start up-ot – okos könyvelőt építenek Győrben

Országos szinten is az egyik legígéretesebb hazai start up vállalkozás a győri iBookr csapata. Ebben a műfajban alap, hogy remek ötlet legyen a tarsolyban, s ennek nincs is híján a fiatalokból álló társaság. Intelligens szoftverük, az iBookr már idén képes lesz automatizálni a könyvelést.

Pörög a helyi start up A kisalföldi megyeszékhely korábban nem a start up kultúrájáról volt híres, 2017 elején mozdult meg valami. Az országos INPUT programnak és a Start It Up győri egyesületnek köszönhetően szervezett keretek között kezdett pörögni a helyi start up közösség, amelynek a tagjai eddig több száz millió forintot kaptak, hogy minél eredményesebbre „csiszolják" a terméküket. Utolsó simítások „Több mint két éve dolgozunk azon, hogy az iBookr automatikusan, NAV biztosan, hiba nélkül könyveljen vállalkozásoknak" – kezdte Molnár Tamás, az iBookr alapítója. A győri csapat további tagjai: Papp Gábor könyvelő és adótanácsadó, Pap Martin Felicián egyetemi informatikus hallgató, a győri start up rendezvények műsorvezetője. Kolozs Róbert mérnök informatikus, szabadúszó programozó, valamint Kovács László IT és üzletfejlesztési tanácsadó, a MediaArt informatikai vállalkozás egyik tulajdonosa. A iBookr a járvány kellős közepén 15 millió forintot kapott az egyik fővárosi kockázati tőkebefektetőtől, utóbbi cég ezzel 9 százalékos részesedést szerzett a kisalföldi start up-ban. A tőkeinjekció révén az iBookr csapata az „utolsó simításokat" végzi, így már nyáron el tudják kezdeni kiszolgálni ügyfeleiket. Honlapjuk elérhető a világhálón, fel lehet iratkozni a rendszer tesztelésére. Három szint „Hamarosan három csomagot kínálunk az egyéni vállalkozó ügyfeleinknek. Az alap csomagot díjmentesen, kötelezettségmentesen próbálhatja ki bárki – ezért többek közt vállaljuk külső rendszerek, például online számlázók, netbankok, webshop rendszerek integrációját, elkészítjük az adóbevallást –, a prémium csomagunk havi díja 4900 forint, a VIP szolgáltatásaink ára pedig 14 900 forint lesz" – tudtuk meg Papp Gábortól. A Prémium Könyvelőiroda tulajdonosa hozzátette: „a szolgáltatásainkat elsősorban olyan egyéni vállalkozóknak ajánljuk, akik az online térben keresik a kenyerüket és minimális készpénz forgalommal dolgoznak". Ettől függetlenül az iBookr sokoldalúsága szembetűnő: bérszámfejtést, alkalmi munkavállaló bejelentést, vagy akár egyéni adótanácsadást is kínál a szoftver. Időt és pénzt spórolni „Mennyire nehéz folyamatosan aktualizálni a rendszert a sűrűn változó adójogszabályokkal?" – kérdeztük. „Mesterséges intelligencia segítségével kezeljük a rengeteg adatot, amelyeket folyamatosan frissítünk a törvényi változásokkal. A kezelő felületet tudatosan úgy alakítottuk, hogy könnyű legyen kezelni. Ennek megőrzésére a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk" – hallottuk Kovács Lászlótól. „Célunk, hogy jobb, sikeresebb vállalkozóvá váljanak az ügyfeleink, időt, energiát, pénzt spórolhassanak a könyveléssel. A munkafolyamat során mindvégig számíthatnak ránk. Mind chaten, mind telefonon azonnal segítséget nyújtunk, ha elakadnak vagy kérdéssel fordulnak hozzánk" – közölte Pap Martin Felicián.