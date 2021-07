Bella Szabolcs célba talált az Audi Hungariánál

Bella Szabolcs az extrémebb sportok és hobbik megszállottja. A motorgyártás mellett az Audi Hungaria gyárából kilépve mindig jut ideje a szenvedélyeire, legyen szó íjászatról vagy légpuskalövészetről. Emellett rendszeresen önkéntes szolgálatot is tesz, hiszen mindennapjainak legnagyobb részét a folyón tölti, vízipolgárőr-hajóján. Miközben a bajbajutottakon segít, másik hobbijára, a horgászatra is jut ideje.

– Mindig az autógyártásban képzelte el magát?

– Érdekes, mert nem ez a szakmám, de majdnem autószerelő lettem. Pályaválasztáskor sokat vacilláltam a vendéglátás és az autószerelés között, és végül az előbbit választottam. De mégis visszakanyarodtam az utóbbihoz, amit nagy szerencsének tartok. Külsősként kezdtem, kilenc hónapja dolgoztam az Audi Hungariánál, amikor a vállalat munkatársa lettem. Ennek már lassan 10 éve. Az elmúlt egy évtized alatt szinte végig a Global Engine területen dolgoztam, ahol a négyhengeres, benzines, vezérműláncos motorokat gyártjuk. Tavaly rövid ideig az elektromos hajtások gyártásában is kipróbálhattam magam.

Biztos háttér az Audi

– Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy nem túl monoton, egyhangú a gyártósoron dolgozni? Van karrierlehetőség?

– Tíz-, tizenkét fős csapatban, vagy ahogyan mi hívjuk, teamben dolgozunk. A mai napig nagyon jó és összetartó a csapat, de más területről is köttettek már barátságok annak köszönhetően, hogy az Audiban dolgozunk. Csapatépítő bográcsozást például néhány hete szerveztünk. Lehet, hogy monotonnak hangzik: kuplung-, lendkerék-, motortartóbak- és egyéb stekkereket helyezek fel a futószalagon érkező motorra, attól függően, épp milyen típus érkezik, de nem érzem annak. Minden nap más, nincs két egyforma, amitől változatos a munkám. Az apró, kisebb önfejlesztések érdekelnek, de nem akarok feljebb lépni. Kiegyensúlyozottnak érzem magam a munkámban, úgy érzem, megtaláltam a helyem, ami mellett elég időm jut a hobbijaimra is. Vannak keményebb napjaink, de az Audi Hungaria olyan hátteret biztosít, ami mellett nem kell másodállást vállalni.

– Milyen hobbikat űz?

– Van pár, ami most a legtöbb időmet kiteszi, az a vízi polgárőrség. Ma is munka után megyek ki a vízre és reggelig szolgálatot teljesítek. Emellett az íjászat és a légpuska a másik két szerelem.

A folyók védelmezője

– Miért pont a vízi polgárőrség?

– Szigetközi fiúgyerek vagyok, ami azt jelenti, hogy a kihívásokat és a vizet mindig is szerettem. Már kisiskolás koromban megkaptam az első csónakom, így egyik követte a másikat. A polgárőrség egy önkéntes szolgálat, amit kifejezetten kedvelek. Óriási területünk van, és aki ismeri a Szigetközt, tudja, hogy egy folyton változó, megunhatatlan, gyönyörű vidék. Persze nemcsak egyedül teljesítek szolgálatot, több társam is van, valamint a testvérem is vízi polgárőr. Gyakori, hogy együtt járőrözünk és horgászunk a Mosoni-Dunán vagy a Rábán.

– Melyek a kedvenc részei a Kisalföldön?

– Mindkét hajóm Győrben van kikötve, ezért most a Mosoni-Duna és a Rába ezen szakasza. A korábbi években Dunaszeg, Mecsér, Kimle szakaszait hajóztuk rendszeresen, majdnem Mosonmagyaróvárig.

– Vízi polgárőrként mi az, amit a legnagyobb örömmel csinál?

– A segítségnyújtás és az az önzetlen hála, amit utána kapunk. A polgárőrök gyakran besegítenek eltűn- személyek keresésénél, amiből én is többször kivettem a részem. Igaz, embert még nem kellett, de kiskutyát már mentettem. Az apróság úgy gondolta, elkapja a folyón úszó egyik vadkacsát. Természetesen esélye nem volt, több mint egy kilométert sodorta az áramlat a kiskedvencet, de sikerült kifognom. Volt, hogy elúszott papucsot, strandlabdát fogtam ki gyerekeknek, volt, hogy elszabadult hajót juttattam vissza. Többször is segítettem mágneshorgászoknak is. Legutóbb, néhány hete egy kőbe akadt bele az egyik mágneshorog, ugyanaznap egy másik horgász pedig az egyik híd aljára akasztotta fel a mágnesét. Ilyenkor nemcsak segítek visszaszerezni az eszközeiket, hanem akár elviszem egy körre őket a hajóval és megmutatom nekik, milyen szép Győr a folyókról.

Az Extrém sportok megszállottja

– Emellett mivel tölti még a szabad- idejét?

– A szolgálat mellett a horgászat szenvedélyének is élek. Ha már éjszaka hajóba pattanok, bedobok néhány harcsázóbotot is. Gyermekkoromban több versenyre is neveztem, ma már csak hobbiszinten pecázok. A szabadidős tevékenységeim körét az évek alatt többször váltogattam. Volt, hogy a terepbiciklizés volt a mindenem. Igaz, nem versenyeztem, de a soproni versenybiciklisekkel sokat tekertem, ami hatalmas dopping volt. Gyakran meg is kaptam tőlük, hogy nem vagyok „normális”, mert nem ismerem a féket és nem ismerek félelmet. Egy darabig adrena- linfüggő voltam, szerettem az extrém sportokat kipróbálni. Így lett aztán a terepbiciklizésből quadozás és megismerkedtem az off-roaddal, ami az életem egyik legszebb korszaka volt. Bejártuk a fél országot, rendszeresen versenyeztünk, de ezt a sportot is felváltotta egy másik, az íjászat. Mivel az ízületeim télen a hidegben kevésbé bírják, átpártoltam a légpuskára.

– Mikor ismerkedett meg ezekkel a férfias sportágakkal?

– Egy jó fiúgyerek ezt mind kipróbálja gyermekként, hát ez nálam sem volt másként. Kisis- kolás koromban csináltam az első íjamat egy régi horgászbotból és vállon lőttem vele a testvérem egyik osztálytársát. Ezután egy-két évtizedig mellőztem, de újra visszajött hobbiként. Az íjászat egyébként az egyik volt kollégámnak köszönhetően indult újra, tőle vettem meg az első új íjamat is. A légpuska szintén gyerekkoromból fakad, de csak hat-hét éve kezdtem el komolyabban foglalkozni vele. Mivel a légpuska kevésbé megterhelő, mint az íjászat, télen inkább azzal lövök célra. A tereplövészet érdekel, mert nemcsak a pontgyűjtés számít, hanem a természet is. A hegyekben ismeretlen távra lövünk, egészen 7 métertől 45 méterig. Íjászatban 3D-s, élethű méretű állatfigurák vannak kihelyezve, ahol meg van adva, milyen kategóriájú íjjal honnan lőhetünk. A csigás íjjal nekem 45–55 méter a legnagyobb távom, ami azt jelenti, hogy már egy szarvast vagy medvét kell eltalálnom. Viszont élő állatra még sosem lőttem, a vadászati része nem vonz a sportnak. Amikor az íjászatot versenyszerűen elkezdtem, nem az volt a célom, hogy kiemelkedő eredményeket érjek el, csak az volt a fontos, hogy jól érezzem magam. A légpuska viszont rögtön meghozta a versenyzés ízét. Azt túlzás lenne állítani, hogy az ország élvonalába akarok tartozni, de motivál egy-egy jó szereplés. Emellett néha otthon barkácsolgatok, ami szintén a hobbijaimhoz köthető. Van, hogy hajót építek, alakítok át vagy felújítok. A horgászat, íjászat és a légpuska terén az apróbb kiegészítőkkel sokat babrálok, ha úgy van, saját magam készítem el a szükséges alkatrészt.

Arra jut idő, amit igazán szeret

– Példaértékű, hogy a több műszakos munkája mellett ennyi szabad- idős tevékenység is belefér. Hogy csinálja?

– Nem könnyű összeegyeztetni, de ha valaki valamit igazán szeret csinálni, akkor mindent meg lehet oldani. A hobbik mellett fontos a munkám, és azért a sportokat is váltogatom, hogy ne menjen az egészségem kárára. A hajózást viszont nehezen engedem el, még januárban is beröffentem a motort, hiába vacogok a kormány mögött.

– Van újabb sport, amit ki szeretne próbálni?

– Nincs újabb sport, ami felé kacsingatnék, egyelőre ennyi elég. Bár az egyik jóbarátom régóta fűzöget, hogy próbáljam ki vele a tandemugrást. Folyton nemet mondok, mert ha egyszer kiugrok, tartok tőle, hogy lesz egy újabb hobbim.