Barista és mixer tanfolyam Győrben a Kisfaludy utcában

Szeretnél egy olyan szakmát, ami igazán lendületes és amivel könnyedén el tudsz helyezkedni, akár itthon, akár külföldön? Fontos számodra, hogy rövid időn belül tudj elvégezni egy képzést, a saját időbeosztásod szerint tanulhass, hogy ne kelljen a fővárosba utaznod, hogy valóban jó oktatást kapj?

A Bestmixer iskola természetesen – mint minden nagyvárosban – Győrben is megtalálható, ezért ha igazán izgalmas tanfolyamot keresel, akkor gyere el hozzánk Te is, nem fogsz csalódni, jelentkezz mixer, vagy barista tanfolyamunkra!

Mixer tanfolyam Győr

A győri mixer tanfolyam azért olyan népszerű a fiatalok körében, mert olyan oktatóktól tanulják meg a mixer szakmát, akik évek óta bizonyítják hozzáértésüket és szakmai elhivatottságukat. Többszörös bajnokok és nemzetközileg elismert szakemberek lesznek a tanáraik. A mixer tanfolyamon az alap koktélok mellett az egyedi koktélok elkészítését is nagy hangsúlyt fektetünk. Az utóbbi évtizedekben igazán megváltoztak a koktélok, főként megjelenésben és az összetevők minőségében. Már nem igazán divatosak az eltúlzott díszek, a csillogás, a kis papírernyő a pohár szélén, sokkal kifinomultabb, letisztultabb és igényesebb megjelenése lett az italoknak. Ezért tartjuk fontosnak, hogy aki nálunk tanul, megtanulja azt is, hogy hogyan tud a mai trendeknek megfelelő koktélokat készíteni. A mixer tanfolyamon mindenki egyenként készíti el a koktélokat, amihez biztosítjuk az összes alapanyagot és eszközt, Neked semmit nem kell külön megvásárolnod. A legjobb tanfolyam, ahol a tanulás mellett a szuper hangulat is garantált!

Barista tanfolyam Győr

A győri barista tanfolyamot mindenkinek ajánljuk, aki egy kicsit is szereti a jó kávékat. Aki pedig nem, annak azért, mert itt biztosan megszereti. ☺ A barista tanfolyam kis létszámú csoportokban zajlik, és 100 % gyakorlatból áll. Fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbb kávéitalt elkészítsd, mielőtt elhelyezkednél ebben a szakmában. A baristákra kiváltképp igaz a mondás, miszerint „gyakorlat teszi a mestert”. A barista tanfolyamon elkészíted az összes kávé típust, megtanulod a kávégépek és őrlők helyes beállítását és működését, megtudod mi az a latte art, és megismered az alternatív kávékészítési módokat is. A Bestmixer iskolában igazi mester baristát faragunk belőled, ez az a tanfolyam, amit nem lehet kihagyni, akár hobbiból is szívesen tanulja mindenki. Az oktatás általában hetente két alkalommal, a csoporttal közösen egyeztetett időpontban van, ezért nem kell aggódnod az időpontok miatt, úgy alakítjuk, hogy mindenkinek jó legyen!

Találkozzunk Győrben a Kisfaludy utca 26 szám alatt a Bestmixer iskolában.

