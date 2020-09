Az Audi Hungaria méhészete a legjobb fenntarthatósági projektek között

Az AUDI HUNGARIA Zrt. Győrrel együttműködve csatlakozott az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs program támogatásával megvalósuló NATURVATION projekthez, amely tudományterületeken átívelően kívánja elősegíteni az innovatív természetalapú megoldások széles körű és rendszerszintű alkalmazását.

A projekt részeként elkészült a 100 európai város 1000 természetalapú megoldását bemutató Városi Természeti Megoldások Atlasz (Urban Nature Atlas – https://naturvation.eu/atlas), melyben a kiválasztott települések között Győr is szerepel.

Az Audi Hungaria méhészeti programjával került a példaértékű kezdeményezések sorába, mintát szolgáltatva arra, hogy egy ipari nagyvállalat egy nagyvárosba integráltan is képes megújuló, természetalapú megoldást kínálni. A méhészeti projekt egyedisége a soproni egyetemmel végzett biomonitoring kutatáson túl az interaktív biológiai tanórák megtartásában és a munkavállalók szemléletformálásában is tetten érhető.

Az Audi Hungaria stratégiájának meghatározó eleme a fenntarthatóság, és kiemelt célja ökológiai lábnyomának csökkentése. Ennek szellemében fedezi energiaszükségletének egyre nagyobb hányadát megújuló forrásokból, és alkalmaz a termelésében is zöld megoldásokat. A vállalat fenntarthatósági törekvései között megtalálhatjuk a biodiverzitás növelését célzó projektek támogatását is. Ennek egyik kiemelkedő példája az Audi Hungaria méhészete, amely immár a Városi Természeti Megoldások Atlaszában is megtalálható.

Az Audi Hungaria szeptember 7-én indult, fenntarthatósági projektjeit bemutató sorozatát nyomon követhetik az Audi Hungaria hivatalos facebook oldalán.