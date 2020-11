Az Audi-gyár névjegykártyája egyre vonzóbb – interjú Alfons Dintner igazgatósági elnökkel

A győri Audi Hungaria története legsikeresebb évére készült Alfons Dintnerrel, aki egy éve érkezett a vállalat élére mint az igazgatóság elnöke.

A koronavírus miatt ebben az évben a termelés nem éri el az elmúlt évit, de még így is magas gyártási számokkal zárhatják 2020-at a jármű- és motorgyártásban. Alfons Dintner lapunknak adott interjújában azt is elmondta, hogy a Covid második hulláma nem csapott magasra a vállalatnál, nem alakult ki kritikus fertőzési lánc, egészségvédelmi rendszerük jól működik. A maszkviselés és a távolságtartás a vállalat területén kötelező, mert a legfontosabb, hogy mindenki egészséges maradjon.

Összességében sikeres a 2020-as év

– Szinte pont egy éve ön az Audi Hungaria igazgatóságának az elnöke. Milyen volt ez az egy év Győrben?

– Nagyon gyorsan eltelt az első évem, kifejezetten eseménydús és érdekes volt. Ezzel együtt természetesen nem úgy telt, ahogy elképzeltem magamnak. Ideérkezésemkor a Kisalföld olvasóinak azt mondtam, hogy az Audi Hungariának 2020-ban története legsikeresebb évét kellene írnia, minden idők legmagasabb termelési mutatóival. Ma pedig egy teljesen váratlan és szokatlan élethelyzetben vagyunk, amit korábban még soha nem éltünk át. Az adott helyzet ellenére kijelenthetem, hogy összességében egy sikeres évet zárunk. Ez stratégiai céljaink elérésében és a koronavírus-járvány kapcsán gyűjtött tapasztalatainkban is megmutatkozik.

– A koronavírus okozta krízisre a menedzsment, a konszern egyként lépett vagy speciálisan győri intézkedésekkel is kellett reagálni?

– A Volkswagen-konszernen belül nagy előnyt jelentett számunkra, hogy kollégáink a vállalatcsoport kínai telephelyein – amikor nálunk még minden a normális kerékvágásban zajlott – már a koronavírus miatti nehézségek közepette menedzselték gyáraik működését. Az ő tapasztalataikra és az ott meghozott intézkedésekre építve nagyon gyorsan tudtunk reagálni az új helyzetre, talán gyorsabban is, mint mások. Már a korai fázisban tisztában voltunk azzal, hogy mi az, ami működik és mi az, ami nem.

Biztonságban a törzsgárda

– A világjárvány változtatott-e a munkavállalók szemléletén és érezhetőbb lett-e a tulajdonosi szemlélet, illetve a munkahelyek megtartásáért az együttműködés?

– A világjárvány valamennyiünk hozzáállását megváltoztatta, így a munkavállalókét, a menedzsmentét és a munkavállalói érdekképviseletét is. A járvány kitörésekor, mint mindenütt, az Audi Hungariánál is érezhető volt a félelem. Tudatosan kellett kommunikálnunk, hogy ezt a félelmet feloldjuk. Kiemelten fontos volt, hogy bevonjuk a munkatársainkat a történésekbe és közösen alakítsuk át a gyárat Covid-biztossá. A termelést szervezett keretek között állítottuk le, azonnal krízisstábot alakítottunk, ahol nemcsak egészségügyi szakemberek ültek, hanem a különböző szakterületek és az üzemi tanács is képviseltették magukat. A munkatársakkal való intenzív, napi szintű kommunikáció összekovácsolt bennünket. A vezetők és munkatársak közös csoportokat alakítottak, melyek még nagyobb teret nyitottak a munkatársi ötleteknek, melyek közül számos meg is valósult. Az emberek érezték, hogy gyorsabban reagáltunk környezetünknél, így ismét sikerült erősíteni a belénk vetett bizalmat. A tavaszi bértárgyalásokat pozitív végkimenetellel zártuk, és továbbra is elkötelezettek vagyunk törzsgárdánk munkahelyeinek biztosítása iránt. Ezért is mondhatom, hogy eddig alapvetően sikeresen jutottunk túl a koronavírus okozta nehézségeken. Ez érvényes munkatársaink egészségének megóvása, valamint stratégiai céljaink elérése szempontjából is.

– Februárban, amikor beszélgettünk, 12.800 dolgozója volt a vállalatnak, most mennyi munkavállalójuk van?

– Az első félévet 12.470 fővel zártuk, ugyanis futottak ki határozott idejű szerződések az év első hat hónapjában. Jelenleg speciális munkakörökbe keresünk felsőfokú végzettségű munkatársakat. Gyárunk rugalmasságának köszönhetően a termelést az állandóan változó vevői igények tükrében is jól tudjuk irányítani. Sajnos ebben az évben a koronavírus miatt kevesebb motort és járművet fogunk gyártani, de még így is egy viszonylag magas termelési szinten zárjuk az évet.

Öt éven belül harminc elektromos modell

– Júniusban Orbán Viktor miniszterelnök szimbolikusan az Audi Hungariával indította újra a gazdaságot és elvárta az Audi nevű sikersztori folytatását. Azt is kilátásba helyezte, hogy ha a vállalatnak szüksége van rá, akkor a kabinet kész pénzügyi hátteret biztosítani a győri Audi-gyár működéséhez. Milyen kormányzati segítséget kértek, kaptak és vettek igénybe?

– Amikor Orbán Viktor nálunk járt, gyakorlatilag már túl voltunk a mélyponton és ismét termelésünk felfuttattatásán dolgoztunk. A motorgyártásban három műszakban folyt a termelés, a járműgyártásban miniszterelnök úr ittjártakor indítottuk el a harmadik műszakot. Abban azonban nem lehettünk biztosak, hogy nem jön-e esetlegesen egy újabb visszaesés. A látogatáskor elmondtuk Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy problémát jelenthet számunkra egy újabb, még rosszabb helyzet kezelése, ugyanis a rugalmas reagálási lehetőségeinket már kimerítettük. A miniszterelnök úr felajánlotta az anyagi támogatást a Magyarországon rendelkezésre álló forrásokból. Számára is a törzsgárdánk munkahelyeinek megtartása kiemelten fontos volt. A termelésben dolgozó munkatársaink esetén a támogatást a kormányzat által biztosított formában nem volt lehetőségünk úgy igénybe venni, mint a környezetünkben lévő kisebb vállalkozásoknak. Ezt a kormányzati programot kifejezetten kisebb vállalatokra dolgozták ki. A párbeszéd a kormánnyal a nagyvállalatok támogatási lehetőségeiről – későbbiekben még szükség lehet rá – továbbra is folyik.

– Bajorországban, az európai autóipar egyik fellegvárában, Markus Söder miniszterelnök bejelentette, hogy szeretné követni Kalifornia példáját és le szeretné állítani a hagyományos meghajtású autók forgalomba helyezését 2035-re. Az európai autóipar központjában tudnak-e és érdemes-e ez ellen lobbiba kezdeni a tartomány nagy autógyártóinak, az Audinak, a BMW-nek, a MAN-nak?

– Az Európai Bizottság a CO2-kibocsátást 55 százalékkal kívánja csökkenteni 2030-ig, Európa válhatna az első klímasemleges kontinenssé. Ez idáig 11 állam támogatta ezt a javaslatot, köztük Németország, így Bajorország is. Mi az Audinál is szeretnénk hozzájárulni a párizsi klímacélok eléréséhez. Ennek egyik fontos mozgatórugója a modellportfólió konzekvens elektromosítása. Az Audi 2025-ig 30 elektromos modell bevezetését tervezi, ebből 20 tisztán elektromos meghajtású jármű lesz. Az Audi víziója ennél is nagyratörőbb: a vállalat 2025-ig valamennyi gyártó telephelyét szén-dioxid-semlegessé kívánja alakítani és ezen túlmenően a saját ellátási lánca mentén folyamatosan törekszik a dekarbonizációra, hogy a termékek gyártási folyamata a lehető legkörnyezetkímélőbb legyen. Ezt az utat követjük Győrben is. A győri vállalat a Volkswagen-konszern több mint 120 gyárából hatodikként lett az idei évben karbonsemleges gyártó telephely. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos jelzés.

Versenyben vagyunk több gyártóhellyel

– Meg tud nyugtatni a tekintetben, hogy húsz év múlva is Győrben lesz a világ legnagyobb motorgyára?

– Ez rajtunk és a vásárlói magatartáson is múlik. Győr nagy előnye az elektromotor-gyártás. A naponta gyártott 9000 motorból már ma 600–700 elektromotor, és ezt az arányt fokozatosan növelni szeretnénk. A transzformációs tervünk értelmében vállalatunkat lépésről lépésre szeretnénk átstrukturálni. Azt sem felejthetjük el, hogy versenyben vagyunk a konszern többi gyártó telephelyével, amelyek a jövőben szintén ezeket az innovatív termékeket szeretnék gyártani. A mi névjegykártyánk eddig is nagyon jó volt és úgy gondolom, egyre vonzóbb lesz.

– Erősödik a vállalat egyetemi jelenléte a jövőben és az elektromobilitás felé veszik az irányt a jövő szakemberképzésében is?

– A győri egyetemen saját karunk van több tanszékkel. Magától értetődő, hogy az egyetemi képzés az autóipar transzformációjával párhuzamosan fog fejlődni. A belső égésű motorok irányából eltolódik a hangsúly az elektromos technológiák felé. Számunkra fontos, hogy ezt a technológiai váltást az Audi szemszögéből nézve támogassuk.

– A győri gyár sikertörténetét ki fogja továbbírni? A politika, a piac, a környezetvédők, a fogyasztók, a fejlesztők?

– A vállalat sikertörténetét a munkatársaink fogják tovább­írni. Ezt a fejlődést azonban több tényező is befolyásolja. Ha a jövőben több elektromos töltő lesz az út mentén és fennáll a vásárlói igény, akkor több elektromos járművet fogunk gyártani. Ha a vásárlók meg lesznek győződve az elektromobilitás előnyeiről, akkor az elektromobilitás részaránya nőni fog. Bízunk benne, hogy ez megvalósul, hiszen mi magunk is ebbe a területbe invesztálunk. A politikán, a környezetvédelmen is sok múlik és persze az emberek mentalitásán. Mindenkinek változnia kell. Ez a mi felelősségünk. Emberként és autógyártóként egyaránt.