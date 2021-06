Audi Hungaria: így teszteljük az elektromos hajtásainkat

Az Audi Hungaria Járműhajtás Fejlesztés területe közel 400 magasan képzett munkatársával egészen a fejlesztés előtti fázistól a szériafejlesztésen át a sorozatgyártás támogatásáig kíséri az elektromos hajtásokat. A terület az elektromos hajtások vizsgálatát és tesztelését többek között back to back (azaz B2B) mérőpadok és akusztikai járatópad segítségével végzi.

„Műszaki fejlesztésünk az AUDI AG harmadik legnagyobb fejlesztési központja és egyben a szimuláció, valamint az akusztikai és szilárdságtani vizsgálatok kompetenciacentruma. Az Audi Hungaria szakemberei a Volkswagen Konszern különböző gyártótelephelyei számára is nyújtanak szolgáltatásokat, hiszen járatópadjainkon a konszern valamennyi meghajtását tudják tesztelni. Mérési portfóliónk folyamatos bővítésével tovább építjük kompetenciáinkat a járműhajtás fejlesztés területén. Bátran mondhatom, hogy járműhajtások terén nemcsak felkészültünk az e-transzformációra, de alakítjuk is azt”, mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

A villanymotor, a váltó és a teljesítményelektronika tökéletes együttműködése szükséges az elektromos hajtás hatékony és megbízható működéséhez. A Járműhajtás Fejlesztés specialistáinak egyik feladata éppen ezért az alkatrészek felelős tervezése, majd azok működésének tesztelése és engedélyezése. Tevékenységük kiterjed ezen felül az előszéria fázisában a villamoshajtások validálására, majd a szériagyártás támogatására is. Ennek biztosításához különböző próbapadokon végeznek részletes méréseket extrém termikus-, elektromos és mechanikai körülmények között.

A B2B próbapadokon használt felépítés két elektromos hajtásból, féltengelyekből és két homlokfogaskerekes hajtóműből áll. A tesztelés során az egyik villanymotor a hajtás funkciót veszi át, ezáltal a homlokfogaskereken keresztül hajtja meg a másik elektromos hajtást, így klasszikus értelemben ez utóbbi válik a tesztgéppé. A berendezés fő jellemzője, hogy fékgép nélkül működtethető, úgy, hogy két meghajtás egyidejű tesztelését lehetővé teszi. Ennek során az egyik elektromos hajtás motoros üzemben, a második pedig generátoros üzemben működik, váltokozó üzemmódban. Ez egyrészt lehetővé teszi a jóváhagyási folyamatok rendkívül hatékony és gyors elvégzését, másrészt a próbapad optimális felépítésének köszönhetően a homlokfogaskerék egyszerű átalakításával könnyen elérhető a nagyobb nyomaték vagy fordulatszám.

A B2B próbapad az időjárás próbáját is kiállja: a B2B vizsgálatok során alkalmazott paletták, amelyekre a villanymotort a munkatársak előre felépítik és a vizsgáló kamrába juttatják, működtethetők klímakamrában is. A klímakamra lehetővé teszi a hajtások tesztelését extrém időjárási viszonyok között, egészen a sarkvidéki hidegtől a szaharai forróságig, sőt még azon túl is: a szakemberek -70 ° C és 160 °C közötti hőmérséklettartományban tudják itt tesztelni a meghajtásokat, amelynek segítségével különböző, egészen extrém vezetési környezet is modellezhető, amelyekben később a hajtást ügyfeleink napi szinten használják. A külső hőmérséklet mellett az elektromos hajtás hűtőfolyadékának hőmérséklete is függetlenül beállítható -40 °C és 80 °C közötti tartományban.

A tesztprofilok széles választéka futtatható a B2B tesztpad és a klímakamra kombinációjával, amely magában foglalja például a különböző éghajlati viszonyok között végzett élettartam-vizsgálatokat, valamint a hőmérsékleti határértékeken végzett kísérleteket is.

A győri telephely az AUDI AG-val szorosan együttműködve, vezető szerepet játszik az elektromos hajtások aktív környezeti tesztelésében. Ez mindenekelőtt magában foglalja a kapcsolódó tesztfuttatások irányítását és támogatását, valamint a belső és a külső tesztkapacitások összehangolását.