Átalakuló vezetői szerepek – mutatjuk, milyen a jó főnök most

Az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták életünket és munkánkat. A digitalizáció és a home office robbanásszerű terjedése, illetve a jelenlegi átmeneti helyzet új, eddig ismeretlen kihívásokat teremtett – és teremt folyamatosan. Ez a vezetők szerepét is a korábbitól eltérő megvilágításba helyezte: egészen mást jelent ma jó vezetőnek lenni, mint néhány hónappal ezelőtt. A Profession.hu szakértője bemutatja, hogyan változtatta meg az új helyzet a vezetői szerepeket.

„A jelen helyzet olyan, mint egy komplex, sokismeretlenes, ráadásul folyamatosan változó egyenlet. A bizonytalanság lett a biztos pont, amire vezetőként nem könnyű reagálni, mégis elengedhetetlen” – összegzi a helyzetet Szigeti Nikoletta, a Profession.hu munkaerőközvetítéssel foglalkozó üzletágának, a Profession Servicesnek a vezetője. Az új helyzet új vezetői kompetenciákat igényel: a motiváció, a kommunikáció és a csapatszervezés lettek a legfontosabb kulcsszavak. A változás mindenkit érint, bár természetesen iparágtól és cégtől is függ, hogy milyen mértékben alakul át a vezetői szerepkör és a felelősségvállalás. Ma az együttműködés elsődleges alapja a bizalom és stabilitás – ennek megteremtése lett a vezetők elsődleges feladata.

Következetesen és átláthatóan kommunikál

Az új felállás következetes, átlátható kommunikációt követel meg a felső- és középvezetőktől egyaránt, miközben a határokat és szabályokat folyamatosan újra kell definiálniuk. A legtöbb home office-ban dolgozó iroda életlében általánossá váló videós megbeszéléseknek köszönhetően „jelenleg mindannyian egy lépéssel beljebb vagyunk egymás életében, láthattuk egymás lakását, családját, ami egyrészt egy láthatatlan bizalmi szálat is teremt, azonban óriási kihívásokat is rejt. Az egyébként is sérülékeny munka-magánélet egyensúly most kiemelt figyelmet érdemel, vezetőként példát kell mutatnunk” – mutat rá Szigeti Nikoletta.

Egy jó vezetőnek a digitális térben is éreznie kell, a csapata esetében meddig tart a jótékony kontroll, illetve a törődés, és hol fordul át mindez zavaró, feszültséget keltő számonkérésbe. „Úgy gondolom, a helyzet igazi pozitív hozadéka, hogy aki eddig bizalmatlan volt a kollégáival, az most megtapasztalhatja, hogy másképp is lehet eredményes a munka, ami akár szervezeti szinten is hozhat változásokat: a munkaidőről a teljesítményre helyeződhet a fókusz, az ezt lekövető bérstruktúra pedig a dolgozói motivációra is hatással lehet” – állítja a szakember.

Beszélget, visszajelez, új módokon motivál

A beszélgetés és visszajelzés fontosabb, mint valaha: amikor mindenki az irodában ül, olykor elég lehet egy mosoly vagy pillantás is. Most viszont kizárólag akkor szerezhet egy vezető információt beosztottjainak hangulatáról, motivációjáról, az esetleges nehézségeiről és szükségleteiről, illetve adhat számukra visszajelzést, ha beszélgetést kezdeményez velük valamilyen platformon. „Jelenleg a sikerek száma is kevesebb, vagyis amellett sem mehetünk el szó nélkül, ami korábban magától értetődőnek számított” – teszi hozzá a vezető.

Az alkalmazottak motiválásának módja is megváltozott: például március előtt a home office és a kibővített internetcsomag komoly ösztönző erővel bírt, ma már ezek a munkavégzés engedhetetlen elemei. Új eszközökre van szükség annak megfelelően, hogy jelenleg mi szolgálja a munkavállalók jóllétét. Vizsgáljuk meg, mi hiányzik most a legjobban a kollégáknak, és arra induljunk el, de közben ne akarjunk jobban beavatkozni az életükbe, mint amennyi valóban motiválóan hat rájuk!

A kihívások hálójában persze azt is ajánlott tudatosítani, hogy a vezető is ember: neki is van magánélete, esetleg családja, vagyis úgy kell elérhetőnek és kiszámíthatónak lennie, hogy ő is egyensúlyban maradjon, mert csak így tud helytállni jelenlegi szerepében.