Állami támogatással fejleszthet a Dana

Az országban az elsők között kapott versenyképesség-növelő állami támogatást a győri Dana Hungary Kft. a járványhelyzet időszakában tervezett fejlesztésekre. Ezzel a cég nem csak a vírushelyzet miatti gazdasági megtorpanást kerülheti el, hanem további fejlesztésekbe kezdhet.

Az első elbírálási körben 214 millió forint versenyképesség-növelő állami támogatást kapott Magyarország kormányától a Dana Hungary Kft. Az összeg hozzájárul ahhoz, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került autóipari ágazatban működő vállalat megőrizze a versenyképességét. A beruházásösztönző támogatás nem azonos a sokat emlegetett bértámogatással, de egy adott létszámkeret megtartásához kötött, a technológiai fejlesztéseknek pedig komoly szerepük van a munkaerő megtartásában.

– Szerencsére időben reagáltunk és korán meghoztuk a szükséges intézkedéseket, egyrészt a dolgozóink biztonsága érdekében, másrészt hogy a termelést megfelelően átszervezhessük – mondta Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – Szigorú intézkedési terv lépett életbe mind a négy győri gyárunkban: átszerveztük a munkafolyamatokat, hogy tartható legyen a másfél méteres távolság a dolgozók között, rendszeres hőmérsékletmérést és fertőtlenítést vezettünk be.

Abban, hogy a Dana minden jel szerint komolyabb visszaesés nélkül vészeli át a jelenlegi időszakot, a vállalat legnagyobb „fegyvere” az ügyvezető szerint az együttműködés volt, amely eddig is jellemezte a négy győri gyár munkáját összefogó céget. – Az átjárás és a közös munka a gyáraink között eddig is jól működő gyakorlat volt, ebben a válsághelyzetben pedig a legfontosabb eszközzé vált a kezünkben.

A Dana különböző területen működő gyáregységét eltérően érintette a járványhelyzet; míg például az európai autópiaci értékesítési központ szinte meg sem érzi a válságot, az autóipari gyártási tevékenységben több hónapos visszaeséssel számol a cégvezető. Igaz, azzal kapcsolatban még jóslásokba sem szeretne bocsátkozni, milyen hatásai lesznek a járványnak az autóiparra.

– Most még rendkívül nehéz megítélni, mikor áll vissza a piac a korábbi szintre, már csak azért is, mert az egyes autógyártók nagyon különbözően reagálnak, és csak egészen rövid távra adnak információt még az üzleti partnereiknek is – magyarázta Charles Wassen.

A most kapott állami támogatásnak mindenesetre jelentős szerepe van abban, hogy a Dana ne csak a megtorpanást kerülhesse el, hanem további fejlesztésekbe kezdhessen. Az összesen 428 millió forintos – elsősorban további automatizálást jelentő – beruházások várhatóan egy évig tartanak majd. Charles Wassen többek között annak tudja be az első körös sikert, hogy a Dana – amely többször kapott már állami támogatást a technológiai beruházásaihoz – olyan fejlesztésekkel pályázott, amelyek illeszkednek az eddigi stratégiába, azaz hosszú távon is komoly perspektívát jelentenek.