Ahol a kapcsolati tőke épül: vállalkozni is tanít az egyetem

Az a bölcs derű hatotta át a „Kamara a vállalkozásokért” tantárgy nyitó előadását, amit az egyetem rektora is kívánt munkatársainak a tanévnyitón. Molnár Albert tantárgyfelelős, az iparkamara kereskedelmi tagozatának alelnöke finom humorral átszőve beszélt a vállalkozóvá válás folyamatáról. Több mint ötven hallgató vette a lapot. Az elmúlt években nagyon népszerűvé vált tantárgynak köszönhetően a következő szemeszterben a kurzust elvégzők maguk is ráléphetnek arra a kalandos útra, ami a sikeres üzleti szférába vezethet.

„Ez egy rendkívül különleges tantárgy. Napi kapcsolatban lesznek üzletemberekkel, akik arra fogják önöket motiválni, hogy gondolkodjanak vállalkozói fejjel. Hogy ne csak keressenek, hanem teremtsenek is munkahelyet. A féléves, 12 hétre tervezett képzésben számos területen, a vállalkozói kompetenciákban ugyanúgy fejlődhetnek, mint csapatmunkában vagy kreativitásban” – mondta köszöntőjében, a „Kamara a vállalkozásokért” tantárgy őszi nyitó óráján Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanár, aki az egyetem oldaláról fogja össze a képzést.

Bauer László, a kamara győri térségi elnöke kiemelte, hogy a kamara-egyetem együttműködés zászlóshajója a Kamara a vállalkozásokért tantárgy. A vállalkozói lét csínját-bínját ismerhetik meg a hallgatók olyan szakemberek által, akik a megye gazdaságának kiemelkedő résztvevői.

Molnár Albert, a kereskedelmi tagozat alelnöke, tantárgyfelelős szerint a képzés sikerét jelzi, hogy tíz perc alatt betelt a meghatározott keret, az ötven fős hallgatói létszám. Az egyetem és a kamara stratégiai együttműködésének köszönhetően jött létre a tantárgy 2011-ben, és azóta is telt házzal működik. Bemutatta azokat a cégvezetőket, tulajdonosokat, akik mentorként, előadóként a hallgatók segítségére lesznek. Döntően járműmérnök-, valamint gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatók jelentkeztek a kurzusra, de vannak gépészmérnökök, logisztikus, illetve kereskedem és marketing szakos hallgatók is a képzésen.

„Nem az az alapvető célunk, hogy holnap-holnapután egyből vállalkozók legyetek, de erre is volt már példa. Jó pár sikertörténet íródott, sikeres vállalkozások jöttek létre, amire nagyon büszkék vagyunk. Az órák során megszerzett elméleti tudást a konzultációkon a mentorokkal tudjátok gyakorlati ismeretekkel kiegészíteni. Ők segítenek a vállalkozói ötletek kibontásában. A félév végén pedig egy „befektetői csapat” fogja értékelni az összeállított vállalkozói terveket” – mondta Molnár Albert, kiemelve, hogy a 2011-ben, Győrben indított egyedülálló képzés iránt más megyei kamarák is érdeklődnek. Mindez azt jelenti, hogy a széchenyis tematika megjelenhet az ország más régióiban is.

A következő hetekben a hallgatók két-három fős csapatokat alkotnak, és vállalkozási ötletüket kell alátámasztaniuk, végig vinniük a félév során. Megismerkedhetnek azzal a gyakorlatban, hogy a sikeres vállalkozások hogyan valósítanak meg egy-egy üzleti tervet, és maguknak is össze kell állítaniuk hasonlót. „Alapvetően minden a vállalkozási ötletek megvalósítása körül fog forogni a következő fél évben. Elviszünk benneteket vállalkozói környezetbe, láthatjátok majd, hogy az egyik legaktuálisabb kérdés a gazdaságban a szakemberhiány. Ezért ha olyan vállalkozási ötletet akartok kibontani, aminek nagy a humánerőforrás igénye, arról nagy valószínűséggel a mentorok megpróbálnak majd lebeszélni benneteket” – jósolta Molnár Albert, mint ahogy azt is, hogy a kurzus végére a hallgatók egyfajta metamorfózison mehetnek át, és nemcsak mentalitásban, hanem külsőségekben, a megjelenést tekintve is üzletemberekké válhatnak.

A kamara elnökségi tagja azt kérte a hallgatóktól, hogy amikor vállalkozási területet, cégnevet választanak, próbáljanak elszakadni az olyan, megszokott irányoktól, mint a kávézók vagy az éttermek, inkább alapozzanak a mérnöki tudásukra, olyan innovatív ötletekre, amelyek új értéket teremthetnek a környezetükben. Hagyományos területekre is be lehet lépni persze, de abban az esetben határozott válaszokat kell adni arra a kérésre, hogy miben lesznek jobbak a meglévő konkurenciánál. A mögöttünk álló kurzusban például a 3D nyomtatással, sharing economy-vel, alternatív nyelvoktatással, okosvárosokkal kapcsolatos megoldások is fókuszba kerültek, több eredeti ötletet megvalósítva.

„A kamara tantárgyban olyan óriási kapcsolati tőkére tehettek szert, ami meghatározza a későbbiek során a pályafutásotokat. Javaslom, hogy éljetek vele. Annak idején én is erre az egyetemre jártam, és a mai napig tudom hasznosítani az itt megszerzett kapcsolatrendszert. Ez a fajta kapcsolati tőke mondhatni örök, bármikor lehet építeni rá. Azok, akik egyféle „szobanövényként”, bezárkózva végzik el az egyetemet, valószínűleg kevésbé lesznek sikeresek, mint azok, akik folyamatosan építik ismeretségi körüket. Mert mindig kellenek opciók, hogy egy-egy adott kérdésben kikhez is fordulhatunk” – hangsúlyozta Molnár Albert.