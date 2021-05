A nemzetközi kávétrendeket hozta el Győrbe a Széchenyi István Egyetem új kávézója

„Ahogy a jó bort, a jó kávét is tisztán isszuk” – vallja Bodrogi Ádám, a Rusty Coffee franchise egyik alapítója, aki szerint a világos pörkölésű kávébabok forradalma megteremtette az igényt a gourmet kávéfogyasztás iránt. Ez az exkluzív élmény már Győrben is elérhető: a Széchenyi-egyetem szomszédságában megnyílt a város új speciality kávézója, amely amellett, hogy az ínyencek kedvelt helye lehet, a campus szolgáltatásportfólióját is tovább színesítheti.

Az utóbbi években számos látványos infrastrukturális beruházás történt a Széchenyi István Egyetemen, ami együtt járt az intézményhez köthető vendéglátóegységek szaporodásával is. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény központi campusa modern és színvonalas szolgáltatási kört biztosít az egyetemi polgároknak és az ide érkező vendégeknek – a skála ma már az üzemi étkezdétől a prémium bárokig terjed. A portfólió egy speciality kávézóval bővült, amely az egyetemi sportpark területén, a Mosoni-Duna holtág szomszédságában, Győr egyik kedvelt pihenőövezetében kapott helyet.

Az új kávézó az egyetem 100 százalékos tulajdonában álló Pannon-Famulus Kft. és a Rusty franchise-t birtokló Urban Family Zrt. együttműködésével jött létre, a jellegzetes konténerkávézóiról ismert The Rusty Coffee brand részeként. A márka alapítói egy speciality kávézóhálózat létrehozását tűzték ki célul, amely minőségi világos pörkölésű kávékat kínál az igényes kávéfogyasztók számára, természetes környezetben, fiatalos hangulatú enteriőrrel. A győri kávézó a harmadik az országban Balatonakarattya és Budapest után, amely a franchise-hoz tartozik.

A Rusty brand egyik alapítója, Bodrogi Ádám szerint a magyar igazi kávéfogyasztó nemzet, amely nem csak a napi felfrissüléshez használja a kávét mint italt, hanem a minőségi kávézás kultúrája is nagyon elterjedt. „Az egy főre vetített speciality kávézók száma nálunk a második Európában. Mondhatjuk azt is, hogy London után Budapesten van a legtöbb prémium kávézó” – nyilatkozta portálunknak az alapító, majd hozzátette, szeretnék, hogy vidéken is minél több helyen élvezhesse a közönség a világos pörkölésű kávékülönlegességeket, ezért kifejezetten örültek a Széchenyi István Egyetem megkeresésének.

„Mi a kávézás harmadik hullámát képviseljük, amely egy teljesen új gasztroélményt jelent. A legtöbben a sötét pörkölésű kávét értik kávé alatt, holott a pörköléssel a kávébabok változatos ízvilágát az olasz forgalmazók egy égetett, keserű ízzel váltották fel, a standard minőség biztosításának érdekében. A kávénak valójában jó minőségű savai vannak, amelyek – termőterülettől függően – nagyon hasonlítanak az eper vagy barack savaira, így hasonló ízt érez az ember. Ennek felfedezése egy újfajta gourmet attitűdöt jelent, mi ezt szeretnénk terjeszteni” – magyarázta.

„A jó kávé olyan, mint a jó bor, tisztán isszuk és elsősorban az ízéért, nem a koffeintartalmáért. A hagyományos kávézókban a kávé keserű ízét mindig elnyomják valamivel, például tejjel vagy cukorral. Mi azt valljuk, hogy a világos pörkölésű kávék ízvilága önmagában is érdekes, igaz, a klasszikus kávéfogyasztók valószínűleg eleinte savanyúnak fogják érezni. Érdemes ráhangolódni, még senki sem bánta meg” – mutatott rá Bodrogi Ádám.

Azoknak sem kell aggódni, akik a régi kávékhoz szoktak hozzá, ők is megtalálhatják személyes kedveinceiket a Uni by the Rusty Coffee választékában. Így természetesen van hosszú kávé vagy capuccino is a kínálatban, igaz, ezt sem teljesen a megszokott módon készítik, hanem a legjobb anyagokból, minőségi őrlőkkel, az előírt eljárást követve.

Az üzemeltető hangsúlyozta, a környezetvédelemre különös figyelmet fordítanak, ennek érdekében újrahasznosítható csomagolóanyagokkal dolgoznak, az egészségre és a környezetre ártalmatlan, biológiailag lebomló, növényi alapú tisztitószereket alkalmaznak, a beszállítók kiválasztásánál pedig elsőbbséget élveznek a természetes alapanyagot felhasználó vállalkozások. Szintén környezetkímélő megoldás, hogy a kávézó alapozása beton helyett talajcsavaros technológiával készült, így jelentősen kisebb nyomot hagy maga után, és a terültrendezési munkálatok is kevésbé gyérítik a növényzetet.

„A Rusty Coffee koncepciójához szorosan hozzátartozik a kávézó kialakítása is. Az Aranypart II. melletti felépítmény három darab ’40-es tengeri konténerből készült, valamint tartozik hozzá egy terasz is. A kifinomult, elegáns kávéházaktól eltérően kifejezetten fiatalos, trendi designt képzeltünk el, ezért a fa és a rozsda kombinációja mellett döntöttünk” – árulta el érdeklődésünkre Bodrogi Ádám.

A Uni by the Rusty Coffee nem pusztán a Széchenyi István Egyetem, hanem az Aranypart II. életét is felpezsdítheti, elvégre mióta a szabadstrand egykori büféje bezárt, a holtág közvetlen közelében nem volt vendéglátás. Ez a helyzet most a kávézó megnyitásával megszűnt, így Győr egy frekventált, népszerű zöldövezete kapott turisztikai szolgáltatást.

„A győri önkormányzat a Széchenyi István Egyetem szoros partnereként örömmel tapasztalja, hogy az intézmény magas színvonalú oktatási és kutatási tevékenysége mellett más területeken is egyre fontosabb szerepet játszik a város életében. Ennek része a campus és közvetlen környezetének folyamatos fejlesztése, amit példáz a mostani beruházás is” – nyilatkozta kérdésünkre Szeles Szabolcs, a megyeszékhely pénzügyekért felelős alpolgármestere.

A politikus hozzátette: az új létesítmény további lehetőséget nyújt a szabadidő tartalmas eltöltésére az Aranypart II.-n, ahol a futó-, kosár-, foci- és strandröplabdapályát, valamint teqballasztalt magában foglaló egyetemi sportpark, valamint a Mobilis Interaktív Kiállító Központ révén már eddig is színvonalas szolgáltatások álltak az érdeklődők rendelkezésére.