A legjobbaktól tanulhatnak: a Győri Audi ETO KC elnöke adott elő a Széchenyi-egyetem hallgatóinak

Dr. Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar meghívására tartott izgalmas előadást a Marketing és Menedzsment Tanszék hallgatóinak. A programon a női kézilabdázás ikonikus alakja, Görbicz Anita is részt vett.

A sport kiemelt szerepet játszik a győri Széchenyi István Egyetem életében. Kitűnő csapatok és egyéni sportolók érik el hazai és nemzetközi sportsikereiket az egyetem égisze alatt, eközben pedig a kampuszon történt infrastrukturális fejlesztések a versenysport mellett a mindennapi testmozgást, a szabadidősportot is széles körben teszik lehetővé. Az intézményben olyan gyakorlatorientált képzés zajlik, ahol a hallgatók nemcsak a tananyaggal, de az élet különböző területén legjobban teljesítő vállalkozások, egyesületek, szervezetek jó gyakorlataival is megismerkedhetnek. Ennek szellemében érkezett az egyetemre dr. Bartha Csaba, aki a brandépítésről tartott előadást, természetesen a világhírű klub szemszögéből.

A Győri Audi ETO KC mára az egyik legerősebb márkává vált a kézilabdázás világában. A klub elnöke kitért a játékospolitikára, a gazdasági háttérre, a szponzorációra, a sportszakmai kérdésekre, az operatív, személyi feltételekre, az utánpótlásnevelésre, illetve az akadémiai rendszerre is. Külön szót ejtett a klub beágyazódásáról, a várossal, az Audival, a támogatóival és a szurkolóival való kapcsolatáról, és annak folyamatos ápolásáról.

„A brandhez az is hozzátartozik, hogy játékosaink valóban számíthatnak a klubra. Ez az egyik titok, amelynek révén nemcsak Győrbe tudjuk csábítani a világ legjobb kézilabdázóit, de meg is tudjuk tartani őket. Az évek során az ETO megteremtette azt a respektet, hogy tudják: amit egy játékosnak megígérünk, meg is tartjuk, és itt nem csupán a fizetésekről beszélek. Óriási a verseny a nemzetközi mezőny legjobbjaiért, és a kiélezett versenyben ez rengeteget számít” – osztott meg egy kulisszatitkot a hallgatókkal dr. Bartha Csaba.

Az előadó felhívta a leendő marketingszakemberek figyelmét arra a folyamatosan változó közegre, amelyben helyt kell állni, amihez folyamatosan alkalmazkodni kell, és amelyben az új kihívásokra kellő időben kell jó válaszokat adni. „A sport területéről ilyen kihívás, hogy a modern sportágak, illetve az e-sport felé forduló fiatalokat ma egész másként kell megszólítani, mint amikor még minden a klasszikus sportágakról szólt. Fontos feladat ezért a megfelelő csatornák, a fiatalokat is vonzó kommunikáció alkalmazása” – hívta fel a figyelmet az előadó. A nehézségek között említette a koronavírus-világjárványt, amelynek hatásai szintén olyan helyzetet teremtettek, amely új stratégiákat követel a marketing területén is.

„Útravalóul azt tudom mondani, hogy a mai piacon nincs szükség a polihisztorokra. Inkább válasszatok ki egy szegmenst, de azon a területen próbáljatok a legjobbnak lenni. Ez a speciális tudás az, aminek hasznát veszitek” – summázta véleményét a sportszakember.

Az eseményen dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja mondott köszönetet a vendégelőadónak. „Egy világhírű »cég« vezetőjeként a klubelnök olyan szakmai szempontokra tud rávilágítani, amiből sokat tanulhatnak a hallgatók” – fogalmazott a dékán, aki elmondta, maga is rajongója a győri kézilabdának, amely maradandót alkot a sportteljesítményével, de – ahogy az előadás során is hallható volt – jó példával jár elől a márkaépítés területén is.

Az előadáson a győri és a magyar kézilabdázás legendája, Görbicz Anita is részt vett. Vele kapcsolatban dr. Bartha Csaba megemlítette, sokan kérdezik tőle, hogy miként lehet pótolni őt a pályán. „A válaszom rövid: nem lehet. Nemcsak a világszínvonalú játéka, hanem személyisége, klubhűsége miatt sem, vagyis egyszerűen azért, mert ő Görbicz Anita.” Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes ikon aktív pályafutását lezárva a Győri Audi ETO KC sportigazgatójaként tevékenykedik. Mint mondja, még sokat kell tanulnia, de célja, hogy sportvezetőként is hasonló módon segítse a klubot, mint ahogy azt játékosként tette. Hozzátette, a fiatalok éppúgy számíthatnak rá, mint a felnőtt csapat tagjai, mindemellett a tehetséggondozást is fontos feladatnak tartja.