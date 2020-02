A hasonlóságra épít a gazdasági kapcsolat

Győr-Moson-Sopron megye Magyarország egyik legsikeresebb megyéje, de ahhoz hogy ez fennmaradjon, dolgozni kell és keresni az új lehetőségeket. Az egyik megoldás a külföldi kapcsolatok erősítése lehet.

A múlt év végén Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke gazdasági együttműködési megállapodást írt alá az Oroszországi Föderáció-

hoz tartozó Szamara megye kormányzójával, Dimitrij Azarovval Putyin elnök magyarországi látogatásakor. Szamara megye egy 3,2 millió lakosú önálló régió. Oroszország egyik legfejlettebb térsége, amely sokban hasonlít Győr-Moson-Sopronra.

– A megállapodás különlegessége, hogy Magyarország és Oroszország között ez az első regionális szintű szerződés. Az a célja, hogy erősítsük egymást gazdasági téren. Az új kihívásokra reagálva a befektetéseket szeretnénk ösztönözni. Oroszország hatalmas lehetőség nekünk, ahogy mi az ő számukra, hiszen az unió felé a kaput jelentenénk – mondta Németh Zoltán.

A gazdaság tekintetében hasonló a két terület, náluk is a járműiparra épül a gazdaság, emellett közös a mezőgazdaságigép-gyártás jelenléte.

– Azokat a vállalkozásokat szeretnénk megszólítani a megyében, de akár az országban is, amelyek szeretnének egy új piacba befektetni, termékük, szolgáltatásuk érdekes lehet Oroszországban, illetve fogadnának hazai projektjeikhez orosz befektetőt. A szamarai régió kiemelt gazdasági övezet, ami vám- és járulékkedvezményeket ad a külföldi befektetőknek, vagyis az orosz piacra való bejutást könnyíti meg, ezért is rejt ez most nagy lehetőséget a megyei vállalkozók számára – mondta az elnök, majd folytatta: – Akit érdekel ez a befektetési, kapcsolatépítési lehetőség, kérjük, küldjön egy rövid, néhány soros bemutatkozót az [email protected] e-mail-címre. Az önkormányzat támogatást nyújt abban is, hogy a cég ismertetőjét lefordítja, az orosz elvárásokhoz igazítja, s kiajánlja a szamarai kormányzói hivatal felé.

Az együttműködés elsődleges célja gazdasági kapcsolatok kialakítása, fejlesztése, de az orosz fél más területeken is nyitott a partnerségre. Jó példa erre, hogy a Széchenyi István Egyetem és a Togliatti Egyetem már felvette egymással a kapcsolatot, s a Győri Filharmonikus Zenekar is jelezte, hogy szívesen turnézna a szamarai területen. A győri táncfesztiválra a nyáron orosz balett-táncosok érkeznek.