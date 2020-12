A fogyasztói társadalom változásáról olvashatnak az Üzleti SZEmlében

Üzleti SZEmle néven fontos szolgáltatás érhető el a győri Széchenyi István Egyetem (SZE) honlapján: az intézmény oktatói-kutatói olyan gazdasági témájú publikációk rövid összefoglalóit készítik el, amelyek hasznosak lehetnek a vállalkozók, az üzleti döntéshozók és a fejlesztő munkakörökben dolgozó szakemberek számára.

Azt már biztosan állíthatjuk, hogy ez a december más, mint amit megszoktunk. Nem mentünk karácsonyi vásárba, nem foglaltunk szállást egy wellness-szállodában, nem voltak nagycsaládi találkozók karácsonykor, és nem fogjuk az utcán köszönteni az újévet sem. Az eddig természetesnek tűnő dolgok ebben az évben kimaradnak az életünkből.

„A fogyasztói társadalom egyszerre örök karnevál és haláltánc” – írta Hankiss Elemér Az Ezerarcú Én című könyvében. Az Üzleti SZEmle decemberi számában több tanulmány is foglalkozik azzal, hogyan változik ez a karnevál: a kutatók a húsvéti tapasztalatok és a Black Friday alapján próbálták előre jelezni, üzleti szempontból milyen 2020 karácsonya. Olvashatunk az elektronikus vásárlások növekedéséről, a marketingtrendek változásáról és a turizmust érintő visszaesésekről. Olyan új jelenségekkel is találkozunk, amiket egy évvel ezelőtt nehezen képzeltünk volna: online családi találkozók, egyházi szertartások a mindennapok megszokott részévé váltak. A karácsonyi ünnepkört érintő fogyasztói szokások változása az Üzleti SZEmle decemberi számának központi témája, amihez a legtöbb tanulmány kapcsolódik. A tervek szerint a következő számok is tematikus jellegűek lesznek, az összefoglalók nagy része egy-egy központi gondolatkör köré szerveződik. Januárban – optimista indításként – a válság pozitív hatásaival foglalkozunk.

Természetesen most is folytatódik, a 3. résszel a válságkezelési intézkedésekről szóló sorozat, de olvashatunk a kriptogazdaság jelenlegi helyzetéről is. A legtöbbünket erősen foglalkoztató kérdésről, a védőoltásról szóló tanulmány a hűtést igénylő szállítás különleges kihívásait mutatja be.

