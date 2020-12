5,6 milliárd forintból fejleszti a többi között a győri, mosonmagyaróvári, mosonszolnoki telephelyeit az SMG

Az indiai tulajdonú, autóipari Samvardhana Motherson Group (SMG) 5,6 milliárd forintból modernizálja a termelési és logisztikai rendszereit a győri, mosonmagyaróvári, mosonszolnoki és túrkevei telephelyeit, Kecskeméten pedig új üzemcsarnokot épít.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Motherson cégcsoport Magyarország, a magyar kormány szövetségese a világjárvány okozta gazdasági kihívásokkal szemben folytatott rendkívüli harcban.

A munkahelyek elvesztése ellen és a munkanélküliséggel szemben folytatott harcban azok a vállalatok a kormány legjobb szövetségesei, amelyek a mostani nehéz körülmények ellenére is újabb és újabb beruházásokkal fejlesztenek, válnak versenyképessebbé, őrzik meg a náluk lévő munkahelyeket és hoznak létre újakat – fogalmazott. A miniszter szerint a gazdaság működőképességéhez és sikeréhez ugyanis arra van szükség, hogy a magyar emberek dolgozhassanak.

Kiemelte: a magyar gazdaság életerejét bizonyítja, hogy míg a világgazdaságból szinte kizárólag negatív hírek érkeznek gyárak bezárásáról, tömeges leépítésekről, a kapacitás visszafogásáról, addig Magyarországon napról napra újabb és újabb beruházásokat jelenthetnek be az ország különböző pontjairól.

Szijjártó Péter szerint ezeknek köszönhetően „egyáltalán nem túlzás azt bejelenteni, hogy Magyarország ennek az új világgazdasági korszaknak a nyertesei közé tartozik”, de ezt nem lehetett volna elérni a tíz éve elindított „keleti nyitás stratégia” nélkül. A kelet szerepe a világpolitikában és a világgazdaságban is egyértelműen felértékelődött az elmúlt esztendőkben – tette hozzá. Emlékeztetett, míg 2007-ben a világon végrehajtott valamennyi beruházás mindössze 17 százalékát finanszíroztak keleti tőkéből, addig 2018-ban már 51 százalékát.

A tárcavezető elmondta: Magyarország nagyon sokat profitált a keleti vállalatok gazdasági megerősödéséből. Az elmúlt évben az összes Magyarországra érkezett beruházás 60 százaléka jött keletről, míg az újonnan létrejött munkahelyek 40 százaléka is keleti beruházókhoz kötődött – sorolta.

Szijjártó Péter szerint, a „keleti nyitás stratégiája” tehát nagymértékben hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez, illetve fejlődéséhez, és ennek a sikertörténetnek egy újabb fejezetét jelenti, hogy a világ 21. legnagyobb autóipari beszállító cégcsoportja, a Motherson ismét Magyarországon hajt végre fejlesztést. A cégcsoport öt magyarországi helyszínen modernizálja a termelési és logisztikai rendszereit, emellett Kecskeméten kilencezer négyzetméterrel bővül a gyártókapacitása. Ezzel „háromezer ember munkahelye válik biztossá, ugyanakkor háromezer család élete válik kiszámíthatóvá” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. A beruházáshoz a magyar kormány 2,1 milliárd forint támogatást biztosít.

Vivek Chaand Sehgal, a Samvardhana Motherson Group elnöke elmondta: a Magyarországon 11 éve működő vállalkozásnak mára már hét telephelye van. A Motherson cégcsoporthoz tartozó SMR vállalat országosan jelenleg nagyjából 3300 ember számára nyújt munkalehetőséget, míg világszerte több mint 135 ezer dolgozót foglalkoztatnak 5 kontinens 41 országának több mint 270 gyárában.

A Motherson csoport folyamatos fejlődésének és a visszapillantó tükröket, valamint lökhárító elemeket és műszerfal elemeket gyártó leányvállalatai sikerének köszönhetően a cégcsoport 2025-ig tartó, következő ötéves stratégiájában is kiemelt szereplőként tekint Magyarországra – mondta a csoport alapító elnöke.

Salacz László, a térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: Kecskemét napjainkra az ország egyik legenergikusabban fejlődő ipari központjává vált. Az autó- és autóalkatrészgyártó vállalatok betelepedése, valamint a képzési rendszer átalakítása „beindította a térség gazdasági motorját”.

A SMG 45 éves tapasztalatával és a magyar kormány támogatásával elérte célját: a világszínvonalú összetett technológia meghonosítását és a cég piacképességének növelését. A céltudatosság a munkahelyek számában is megmutatkozik, hiszen csak Kecskeméten 450 embernek ad munkát, családjaiknak pedig megélhetést – fogalmazott a politikus.

A cég tájékoztatása szerint az 1975-ben alapított Samvardhana Motherson Group (SMG) mára a világ egyik kiemelkedő autóipari alkatrészgyártója. Üzleti portfóliója a termékek széles körét öleli fel: vezetőfülkék, lökhárítóborítások, visszapillantó tükrök, kamerarendszerek, világító rendszerek, külső és belső kárpitozás, kábelrendszerek, légkondicionáló rendszerek és terepjáró vezetőfülkék. Az SMG emellett hűtőrendszereket, megmunkált és zsugorított fém alkatrészeket, elasztomer összetevőket, vágószerszámokat, fém bevonatokat és fröccsöntő szerszámokat is gyárt, valamint teljes körű informatikai szolgáltatásokat (IT) és tervező mérnöki szolgáltatásokat is nyújt különféle ipari szegmensek részére.

A cégcsoport a 2019-20-as üzleti évben pro forma alapon több mint 11,29 milliárd dollár értékesítési árbevételt ért el.