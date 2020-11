2020 Legvonzóbb Munkahelye Díj: első helyen a győri Audi Hungaria

Az Audi Hungaria Zrt. kapta a „PwC 2020 Legvonzóbb Munkahelye Díj összesített 1. helyezése” címet, valamint a győri vállalat vehette át iparági kategóriában a legvonzóbb autóipari gyártó első helyét is.

A PwC Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is megvizsgálta a munkahelyválasztási preferenciákat. Ezúttal a fiatalok mellett a teljes munkaerőpiac igényeit feltérképezték a szakemberek. Magyarország mellett további 10 európai ország is részt vett a kutatásban, amely idén egy munkáltatói márkapercepció felméréssel is kiegészült. A hazai felmérésben részt vevő közel 35 ezer válaszadó 35 százaléka felsőoktatásban, míg 14 százalékuk középiskolában tanul, 50 százalékuk pedig főállásban dolgozik – olvasható az Audi keddi közleményében.

„Megtisztelő számunkra a díj, személyügyi stratégiánk bizonyítéka. Örülünk annak, hogy idén is Magyarország legvonzóbb munkáltatója vagyunk. Ezt a pozíciót a jövőben is szeretnénk megtartani és vállalatunk számára továbbra is a legjobb szakembereket megnyerni. Mindehhez fontos sikertényező a vonzó javadalmazás, számos béren kívüli juttatás, illetve sokrétű képzési és továbbképzési kínálatunk“ – mondta Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja. „Napjainkban a munkavállalók számára fontos tényezők a rugalmas munkavégzés, valamint a munka és magánélet közötti egyensúly, amelyeket az Audi Hungaria személyügyi stratégiája is fontos célként definiál” – tette hozzá Dr. Knáb Erzsébet.

Az Audi Hungaria innovatív munkahelyeket és hosszú távú perspektívát biztosít munkatársainak. A vállalat szakmai fejlődési utakat, személyre szabott képzéseket kínál Győrben, de a munkatársak a konszern világszerte működő gyártótelephelyein is kipróbálhatják magukat.