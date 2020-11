Visszaállnak a hétvégi kamionstop általános szabályai

A győri Széchenyi István Egyetem volt hallgatójának, a villamosmérnök Horváth Milánnak is köszönhető, hogy a Siemens Zrt. győri kirendeltsége nagy értékű adománycsomaggal támogatta a győri egyetem oktatási tevékenységét nemrégiben. Az akciót szervező tehetséges szakember már az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tagjaként is fontosnak tartotta az érdekképviseletet. Ez a hozzáállás diplomaszerzése után is vezérli: ahol lehet, segít. Mostanában, ha lejár a munkaideje a Siemensnél, az Országos Mentőszolgálatnál vállal önkéntes feladatokat.