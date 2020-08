Világszerte keresett a magyar csemegekukorica

Megkezdődött a csemegekukorica betakarítása, a korai fajtákkal. Magyarország Európa legnagyobb termelője és a világ második legnagyobb kukoricakonzerv-exportőre. Idén – a vetéskori aszály, majd a későbbi nagy esőzések miatt – egy-másfél hetet csúszik a szezon, de a minőség jó, és átlagoshoz közeli, 500 ezer tonna körüli termés várható. Ennek 95 százaléka hagyományosan külföldre kerül, konzerv és fagyasztott formában.

Az elmúlt években átlagosan 30-34 ezer hektárnyi területen termesztettek Magyarországon csemegekukoricát, ez a legnagyobb mennyiségben termesztett ipari zöldségféle. A termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar megye 10 ezer hektár feletti termőterületével, de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több ezer hektáros ültetvények vannak. A termőterület mintegy 70 százaléka öntözött, továbbá elterjedtek a szuperédes fajták, 70 százalékban azt vetnek.

Idén a tavaszi aszály, majd a nagy esőzések miatt egy-másfél hetet csúszik a betakarítás,

valamint másodvetésből kevesebb várható. Az összképet valamelyest tudja majd befolyásolni, hogy az ősz második felében jelentkeznek-e korai fagyok, károsítva a késői fajtákat és a másodvetést.

Az évi átlagosan 500-600 ezer tonna termés több mint felét a konzervipar, harmadát a hűtőipar dolgozza fel. A feldolgozás mellett évről évre emelkedik a frissen vagy főttként értékesített csemegekukorica mennyisége is. Magyarország klimatikus és talajadottságai kitűnőek a csemegekukorica-termeléshez, ami a magas termesztéstechnológiai színvonallal és a feldolgozóipar műszaki, technológiai szintjével együtt garantálja a jó hozamokat és a kiváló minőséget. Az itthon előállított csemegekukorica-termékek mintegy 95 százaléka exportra kerül, ez az egyik legjelentősebb agrár-exportcikkünk, feldolgozása több ezer embernek ad munkát. A betakarítást követően pár órán belül feldolgozzák a terményt, így őrzi meg jó beltartalmi értékeit. A legtöbb konzervet Oroszországba és a FÁK-államokba, fagyasztott terméket Angliába és Németországba szállítjuk, de termékeink eljutnak a világ szinte minden tájára. Fagyasztott kukoricából – az Egyesült Államokat követve – a világ második legnagyobb exportőre hazánk. Konzervkukoricában Magyarország és Franciaország a vezető európai exportőr.

A hazai csemegekukorica-fogyasztás elég alacsony, mindössze évi 1-1,5 kg feldolgozott csemegekukoricát jelent személyenként,

ehhez jön még a frissáruként elfogyasztott mennyiség, de arról nincsenek pontos adatok.

A csemegekukorica ízét elsősorban a benne lévő cukortartalom határozza meg, amely zsenge, úgynevezett tejes-érési állapotában a legnagyobb. Ennek megfelelően – a piaci trendeket követve – az elmúlt évtizedben fokozatosan terjedtek a szuperédes fajták és mára már meghatározóak a magyar termesztésben is. A csemegekukoricát felhasználhatjuk főzve köretnek, vagy köretek kiegészítésére, más zöldségekkel együtt savanyúságnak; de a salátáknak is igen kedvelt kiegészítője. Üzletekben leginkább konzerv és fagyasztott formában kapható, de már hazánkban is egyre kedveltebb az előfőzött vákuumcsomagolt csemege.

A csemegekukoricának jelentős a tápértéke, kitűnő ízanyagai mellett sok energiát is szolgáltat.

Száz grammonként 3-4 g fehérjét, 20 g szénhidrátot, 8–12 mg C-vitamint, illetve vasat, foszfort, karotint és meszet is tartalmaz.