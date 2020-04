Új exporttámogatási és beruházás ösztönzési programot indít a kormány

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kifejtette: a magyar gazdaság teljesítményét alapvetően meghatározzák a külpiaci eredmények, és az elmúlt években a magyar vállalatok nagyon sokat tettek azért, hogy az exportpiacokon sikerrel szerepeljenek.

„Most ezeket a sikereket kell megvédenünk” – tette hozzá a tárcavezető.

Közölte: ennek érdekében a kormány úgy döntött, hogy az Eximbank három új terméket indít el. Egy kedvezményes hitellehetőséget biztosít magyar cégeknek beruházásokhoz, illetve forgóeszköz-hitel formájában úgy, hogy a kisvállalkozásoknak a forgóeszköz-hitel kamata egy éven belüli hitelfelvétel esetén csak 0,1 százalék lesz. Emellett egy garancia- és egy biztosítási programot is elindítanak, amellyel lehetővé teszik a magyar vállalkozásoknak, hogy fenntartsák a kereskedelmi banki hiteleiket, illetve az exportpiacokról érkező késedelmes fizetések esetében is megvédik őket a késedelmek negatív hatásaitól – magyarázta.

Szijjártó Péter kiemelte: ugyanakkor az Európai Unió lehetővé tette azt is, hogy 800 ezer euróig gyakorlatilag ellenőrzés és mindenfajta többletvizsgálat nélkül lehet támogatást adni azon cégek beruházásaihoz, amelyek a koronavírus-járvány által okozott helyzetből fakadóan veszteségeket szenvednek el. Ezért egy olyan új beruházás-ösztönzési döntést is hoztak, amelynek értelmében 800 ezer eurós nagyságrendig támogatják Magyarországon működő, exportáló vállalatok beruházásait – mondta. Hozzáfűzte: ez a támogatási érték az összberuházás 50 százalékát is elérheti.