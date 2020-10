Túlkínálatba fulladhat az uniós húspiac

A visszaeső kereslet és az importtilalmak ellenére kényszerűen nő az európai termelés.

Visszafordíthatatlan károkat okozhat az afrikai sertéspestis terjedése Európában. A német export háromnegyede az importtilalmak miatt beragadhat az európai ­piacokon, miközben a most vágás­éretté váló állomány mérete még a koronavírus-járvány előtti kereslethez igazodik. Eközben a jelentős spanyolországi kapacitásnövelés és az egyre szűkülő kínai piac hatásával is számolnia kell az uniónak – számol be a Magyar Nemzet.

Az állattartók mind idehaza, mind Európa többi országában felkészültek a járvány második hullámára, így nem várható a tavaszihoz hasonló pánikhangulat a koronavírus miatt.

A szakértők szerint minden ágazatra kihat a fogyasztói szokások átalakulása, a helyi termékek előnyben részesítése, valamint az esetleges szállítási korlátozások bevezetése.

A sertéságazatot ugyanakkor a koronavírus okozta általános bizonytalanság mellett jelentős piaci átrendeződés is érintheti.

Komoly aggodalmakat váltott ki Közép-Európában az afrikai sertéspestis németországi megjelenése. Ennek hatására a németországi sertésfélék több mint felét felvásárló Kína leállította az exportot, aminek következtében az eddigi stabil árszint csökkenni kezdett.

Hazánk és a régió többi országa attól tart, a sertéstartóknak olyan mértékű árcsökkenéssel kell szembe nézniük, amely ellehetetleníti a működést.

Magyarországon a kormány, a kamara és az ágazati szervezetek arra szólították a kiskereskedelmi láncokat, hogy ne vegyenek olcsó importhúst a minőségi hazai sertés helyett.

A sertéságazat szereplői emellett úgy látják, uniós szinten kell megoldást találni a kialakuló válságra, egyebek mellett a magántárolási támogatások segítségével.

Németország az Európai Unió legnagyobb sertéshús-előállítója, tavaly 5,2 millió tonnával az EU termelésének mintegy negyedét adta. Az ország sertéshúsexportja meghaladta az egymillió tonnát, ennek hatvan százaléka Kínában, további húsz százaléka más kelet-ázsiai országokban talált vevőre.

Egyelőre még nem világos, hogy mennyire képesek a fertőzésmentes tagállamok átvenni Németország szerepét: ha sikerül ezeknek az országoknak a távol-keleti piacokon értékesíteniük, azzal némileg levezethető az európai felesleg, de sok múlik azon is, a németek találnak-e a fertőzés megjelenése ellenére új piacokat.

Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) becslése szerint Spanyolország kerülhet ki nyertesen a sertéspestis okozta válságból, mivel a dél-európai országban az ágazat óriási kapacitásnövelésen és modernizáción ment keresztül.

A folyamat eredményeképp az sem kizárt, hogy a németeket maguk mögött tudva a spanyolok Európa legnagyobb sertéshús-előállítóivá is válhatnak.

A tengerentúli várakozások szerint ha a németek nem találnak új piacot, akár évi hétszázezer tonna sertéstermék is beragadhat az uniós piacra. A folyamat komoly áresést eredményezne, amely veszélybe sodorná az ágazatot. A jövedelmezőségi kilátásokat egyéb ­piaci folyamatok is tovább rontják.

Jövőre a szűkülő exportlehetőségek mellett tovább nő az uniós termelés. A folyamat hosszabb távon borítékolható, mivel Kína a sertéspestis következtében levágott, óriási állomány visszaépítésén dolgozik, így a kereslet világszintű csökkenése várható.

Az uniós piacokon ráadásul annak ellenére nő az elérhető sertéshús mennyisége, hogy a kereslet folyamatosan csökken. A jelenleg vágásérett állatok még a koronavírus-járvány megjelenése előtt születtek, amikor még nem lehetett látni a turizmus és a vendéglátás súlyos visszaesése miatt bekövetkezett keresletcsökkenést.

A fogyasztók közül sokan a németországi vágóhidak koronavírus-érintettsége miatt bizalmatlanabbak, de a húsfélék piacának az alternatív húskészítmények ismét erősödő nyugat-európai lobbija sem tesz jót.

