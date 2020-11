Szijjártó: Üzbegisztán kulcsfontosságú partnere Magyarországnak a közép-ázsiai térségben

Számos magyar vállalat érdekelt az üzbég piacon, és a kiváló politikai kapcsolatoknak köszönhetően az üzbég kormány is pozitívan viszonyul törekvéseikhez.

Üzbegisztán kulcsfontosságú partnerünk a gazdasági együttműködés szempontjából a közép-ázsiai térségben – mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

Szijjártó Péter Sardor Umurzakov üzbég befektetésért és külgazdasági kapcsolatokért felelős miniszterrel folytatott videókonferenciája után azt mondta, számos magyar vállalat érdekelt az üzbég piacon, és a kiváló politikai kapcsolatoknak köszönhetően az üzbég kormány is pozitívan viszonyul törekvéseikhez.

A miniszter felidézte: a múlt héten megszületett a megállapodás, amelynek értelmében a magyar gyógyszerek regisztrációja az üzbég piacon jelentős mértékben leegyszerűsödik és felgyorsul. Ennek azért van jelentősége, mert a Richter már huszonöt éve jelen van az üzbég piacon, nyolcvan gyógyszerét már törzskönyvezték ott, és továbbiakat akarnak bevezetni az üzbég piacra, ahová az év első felében 12 millió dollár értékben exportáltak gyógyszeripari termékeket – magyarázta Szijjártó Péter.

Elmondta azt is, hogy egy magyar vállalat az Eximbank finanszírozásával háromezer magyar bankautomatát szállít üzbég bankoknak, és három élelmiszeripari, mezőgazdasági közös magyar-üzbég beruházás áll előkészítés alatt. Ezek szarvasmarhatenyésztéssel, gabonafélék feldolgozásával és növényolajgyár építésével kapcsolatosak. Ezeket döntő többségében a magyar Eximbank fogja finanszírozni és a magyar cégek exportlehetőségeit fogja kibővíteni – jegyezte meg.

Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy Üzbegisztán is atomerőművet tervez építeni a Roszatommal, és megállapodás született arról, hogy Magyarország részt vesz az üzbég nukleáris mérnökök és szakemberek képzésében. Erre lehetőséget ad az, hogy a jövő évtől már százra emelték az Üzbegisztánból évente Magyarországon fogadott ösztöndíjas hallgatók számát – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy Üzbegisztán tárgyal az Európai Unióval a partnerségi megállapodás kibővítéséről. Ezt Magyarország is támogatja, ahogyan az üzbégek csatlakozását a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) is.

A két ország közötti jó politikai együttműködésnek köszönhetően nincsen akadálya a kereskedelemnek, amit az is mutat, hogy a világjárvány dacára idén az első nyolc hónapban 21 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom – közölte Szijjártó Péter.