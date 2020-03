Pozitívan fogadták a bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket az érintettek

Fellélegezhetnek a válság sújtotta ágazatok.

Pozitív fogadtatásra talált az érintett szektorokban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök olyan gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be, amelyek az új koronavírus-járványra legsérülékenyebben reagáló turizmus, vendéglátás, szórakoztatás, taxizás területein segítik a piacot a túlélésben és a munkavállalói kör megtartásában – írja a Magyar Nemzet.

A lap körképet készített, és úgy fogalmazott, hogy „fellélegezhetnek a válság sújtotta ágazatok”.

A szakszervezetek szerint előremutató, hogy a kormány nem megszorításokkal, hanem könnyítésekkel kezeli a krízist. A járulékkönnyítést a vállalkozói, munkaadói szervezetek is üdvözölték.

Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte azokat a szektorokat, amelyek különösen sérülékenyen reagáltak a koronavírus miatti váratlan piaci összeomlásra, így például a vendéglátás, a turizmus, a szórakoztatóipar, a taxi-, a sport- és a kulturális szolgáltatás területét. Ezekben

június 30-ig a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke közölte: sok visszajelzést kaptak, miszerint a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerint adózó taxisok örömmel fogadták a kormány gyors intézkedését az adók könnyítéséről és a moratórium bevezetéséről. Átalányadó-fizetési kötelezettségüket június végéig engedik el.

Ugyaneddig a dátumig turizmusfejlesztési hozzájárulást sem kell folyósítani. Erre Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke úgy reagált:

minden érintett fellélegezhet, ugyanis nagy lépés történt a munkahelyek megmentéséért,

most a cégek elkezdhetnek számolni és sorra venni a következő teendőket, amikre még szükség van a turizmus megmentése érdekében.

Hasonlóképp vélekedik Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke is, aki szerint most, amikor a piacnak alig van bevétele, ez fontos lépés volt.

„Rengeteg alkalmazott már most is szabadságon van, így esetükben is könnyebbé váltak a fizetnivalók. A járulékkedvezmény segít megmenteni a munkahelyeket” – fogalmazott az elnök.

A munkavállalási szabályok rugalmasabbá tételéről is döntöttek. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára az élőmunkára rakódó átmeneti tehercsökkentést emelte ki. Úgy vélekedett, hogy ezt érdemes lenne kiterjeszteni a kis- és középvállalkozói szektor egészére.

Hasonlóan gondolja Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke is, aki szerint ezek az intézkedések első lépésnek, gyors válságkezelésnek tekinthetők, és valóban szükséges lehet kiterjeszteni azokat ideiglenesen más ágazatokra, szereplőkre is.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke úgy fogalmazott: üdvözlendő, hogy

„a korábbi, balliberális kormányokkal ellentétben a jelenlegi kormány nem a lakosságot sanyargatja, nem megszorításokkal, hanem könnyítésekkel válaszol a krízisre”.

A Liga Szakszervezetek is üdvözli a legújabb lépéseket. Mészáros Melinda, a konföderáció elnöke szerint a munkavállalói elvonások csökkenésével – változatlan havi bér mellett – nő az alkalmazottak nettó keresete. A kölcsönök törlesztőrészlet-fizetésének felfüggesztése pedig abban az esetben is érdemi segítséget nyújt a munkavállalóknak és a lakosságnak, ha elhúzódik a válság.