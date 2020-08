Poloskák inváziójával küzdenek a termesztők a kertészetekben

Korábban kezdődött az idén a márványpoloskák inváziója, a hajtatott paprikát termesztő kertészetek már már hetek óta küzdenek a kellemetlen betolakodók kártétele ellen. A szezon ennek ellenére a paprika és paradicsom esetében is jónak ígérkezik. Az év közben tapasztalt áringadozások is megszűntek, a hozamok pedig az elvárt szint körül vagy kicsivel afölött alakulnak.

Letarolják a poloskák a hazai paprikaültetvényeket. Bár azt gondolnánk, hogy a hajtatott növények a fóliasátrakban és az üvegházakban termesztett növényekben nem tehetnek kárt a rovarok, a poloskák a legapróbb nyílásokon is képesek bejutni. Az idén ráadásul a megszokottnál korábban kezdődött a poloskaszezon, a paprikatermesztők augusztus vége, szeptember eleje helyett már hetek óta küzdenek a kellemetlen betolakodókkal – írja a Magyar Nemzet.

Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (Fruitveb) elnöke a lapnak elmondta: a kertészek igyekeznek minden fegyvert bevetni, a márványpoloskák inváziója ellen azonban egyelőre nem lehet tökéletes hatékonysággal védekezni. A fóliasátrakban a termelők biológiai növényvédelemmel óvják meg a terményt a kártevőktől,

a poloskákkal szemben azonban ez a módszer nem alkalmazható, mivel egyetlen természetes ellenségük sem ismert.

Ugyanakkor ha kémiai szerekhez folyamodnak, akkor a fóliasátorban, vagy üvegházban elszaporodott hasznos rovaroktól is el kell köszönniük a termelőknek. Sokan azzal próbálkoznak, hogy a két fólia közti területre virágzó dísz-, illetve haszonnövényeket telepítenek, amelyek vonzzák a poloskákat. Azokat permetezve reménykednek abban, hogy így kevesebb egyed kívánkozik majd be a paprikák közé.

A poloskák mellett a levéltetvek is megnehezítették idén a kertészek dolgát, a május–júniusi időszakban fokozottabban kellett védekezniük ezen kártevő ellen is. Ráadásul a szokatlanul hűvös tavasz miatt a biológiai növényvédelemben használt hasznos rovarokat is többször újra kellett telepíteni. Ezzel együtt ugyanakkor egyelőre

nem lehet panasz az idei szezonra, a termés minősége és a hozamok is az elvárások szerint alakulnak.

Ledó Ferenc szerint eddig az időjárás is kedvezett a hajtatott paprikatermesztésnek, a nagy meleg egészen július végéig elkerülte hazánkat, ami jót tett a növények fejlődésének. A mostani hőségnek néhány hét múlva mutatkozik majd meg az eredménye, akkor derül ki, hogy a kánikula okozott-e minőségbeli romlást a paprikásokban. A paprikához hasonlóan a paradicsomtermesztéssel foglalkozó gazdaságok is jó évet zárhatnak az idén.

Az év közben jelentkező hektikus ármozgások ellenére nyereséges lehet a szezon.

– A koronavírus-járvány miatti korlátozások idején jelentősebb áresést tapasztaltunk, amit júniusban újabb hullámvölgy követett. Bár a július végétől augusztus 20-ig tartó időszak minden évben kissé kockázatosnak mondható a termelői árak szempontjából, az idén úgy néz ki, hogy fennmarad az egyensúlyi helyzet és az árak is elfogadható szinten mozognak – jegyezte meg a Fruitveb elnöke. A termelői árak jelenleg két-három százalékkal vannak magasabban a tavalyi szintnél, a helyzetet pedig tovább javítja, hogy idén a hozamok is magasabbak az elmúlt évinél, így minden esély megvan arra, hogy a termelők nyereséggel tudják zárni az évet. Jelenleg egyébként mintegy 360 hektáron foglalkoznak hajtatott körülmények között paradicsomtermesztéssel, ahonnan idén összességében 120-125 ezer tonnát takaríthatnak be a gazdálkodók.

A vidékfejlesztési pályázatok megvalósításának köszönhetően ebben az évben több új üvegházban is megkezdődhetett a munka, néhány korszerűtlenebb egységben pedig befejezték a termelést a gazdálkodók.

A fürtös és a gömbparadicsom mellett egyre nagyobb teret kap a hazai kertészetekben a kisebb méretű koktélparadicsom is. Az elmúlt évek során a fogyasztók körében nőtt ezen fajták népszerűsége, s míg korábban jellemzően az exportpiacokról került az áruházakba a koktélparadicsom, ma már májustól november végéig a teljes magyar piacot el tudják látni a hazai kertészetek friss áruval.

