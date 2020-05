Mol: Magyarországon minden töltőállomás üzemel

Nem lesznek átmeneti kútbezárások a Mol magyarországi hálózatában, mind a 468 töltőállomásuk zavartalanul üzemel – közölte a Mol szerdán.

A közlemény szerint, bár korábban 28 töltőállomás bezárására készült a cég, amely a hálózat 6 százaléka, ez az elmúlt időszak fejleményei alapján mégsem szükséges. A koronavírus-járvány enyhülésével fokozatosan csökkennek országszerte és a régióban is a korlátozó intézkedések. Mindez a Mol-csoport kiskereskedelmi forgalmán, az értékesítéseken is meglátszik.

„Míg korábban csoportszinten 30-40 százalékkal csökkent az üzemanyag-értékesítés az előző év hasonló időszakához képest, addig az utóbbi időben jelentős javulást látunk”

– írták.

A tájékoztatás szerint a vállalatcsoport mintegy 2000 töltőállomása tart nyitva a régióban. Csehországban 29, Szerbiában 26, Szlovákiában-Szlovéniában 1-1 töltőállomásukat nyitják meg újra. Boszniában 33 töltőállomáson térnek vissza a normál működéshez a korábbi csökkentett nyitva tartásról – áll a közleményben.

Orosz András, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a közlemény szerint hangsúlyozta:

számukra kulcsfontosságú, hogy fogyasztóiknak biztosítsák töltőállomásaik elérhetőségét.

A munkatársak és vásárlók egészségére és biztonságára továbbra is a kiemelt figyelmet szentelnek, éppen ezért a korábban bevezetett óvintézkedéseik a jövőben is érvényben maradnak, ezzel is megelőzve a járvány terjedését – tette hozzá.

Borítókép: A Mol saját gyártású, Hygi elnevezésű kéz- és felületfertőtlenítő szerét pakolják ki a Golgota téri töltőállomáson 2020. április 23-án.