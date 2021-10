Megjelent a családi adóvisszatérítésről szóló kormányrendelet

A gyermekes katásoknak, ekhosoknak, egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is jár az adóvisszatérítés. A szülők többsége már 2022. február 15-ig visszakapja a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóját – tájékoztatott Izer Norbert.

A legtöbb szülőnek semmilyen teendője nem lesz – hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára, hozzátéve, hogy

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan kézbesíti a visszajáró összeget február 15-ig.

A nagy többség mindenféle adminisztrációtól mentesen jut a pénzéhez: ők azok, akik a családi pótlékot kapják, és jellemzően bérből, fizetésből élnek – mondta Izer Norbert. Az érintettek száma elég magas, hiszen jelenleg több mint egymillió szülő kap családi pótlékot – jegyezte meg az államtitkár, hozzátéve, hogy ezeket az adatokat a Kincstár átadja az adóhivatalnak.

Így az adóvisszatérítés a legegyszerűbb módon, pontosan úgy érkezik meg február 15-ig, ahogy a családi pótlék is: akinek bankszámlára, annak a NAV átutalja a visszajáró adó összegét, akinek a postás viszi, az, az adóvisszatérítést is készpénzben kapja

– részletezte Izer Norbert.

A magyar adóvisszatérítés az Európai Unióban a legszélesebb körű, családoknak járó adóügyi intézkedés, hiszen nemcsak annak a szülőnek jár vissza az adó, aki a családi pótlékot kapja, hanem annak is, aki szintén jogosult az ellátásra, így például a házastársnak is. De nemzetközi összehasonlításban nemcsak ebben egyedülálló a magyar családi adóvisszatérítés, hanem az igénybevételének egyszerűségében is – szögezte le az államtitkár.

Azoknak is rendkívül könnyű dolguk lesz, akikről nem áll rendelkezésre a 2021-ben befizetett adó visszatérítéshez minden adat, így annak a házastársnak, aki jogosult a családi pótlékra, de azt nem neki folyósítják, szükséges a számlaszám megadása ahhoz, hogy a NAV vissza tudja utalni az adót. Ehhez mindössze egy egyszerű nyilatkozatot kell kitölteni, ami otthonról, kényelmesen online is megtehető – magyarázta Izer Norbert. Így azok a szülők is, akik december 31-ig elküldik nyilatkozatukat, 2022. február 15-ig megkapják a családi adóvisszatérítést – összegezte az államtitkár.

Nem esnek el a kedvezménytől azok sem, akik jogosultak a kedvezményre, de az automatikus visszatérítéshez az idén év végéig még semmilyen információ nem áll az adóhivatal rendelkezésére

– húzta alá Izer Norbert. Mint mondta, ők az éves adóbevallásukban érvényesíthetik a családi adóvisszatérítést, amelyet akár már március 1-én kézhez is kaphatnak.

Az adóvisszatérítést az úgynevezett összevontan adózó jövedelemből lehet érvényesíteni, tipikusan ilyen a munka-, a vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői jövedelem, illetve ide tartozik az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem is – magyarázta Izer Norbert. De a gyermeket nevelő katások és ekhosok is visszakapják befizetett adójuk egy részét. A katásoknak tételes adójuk egynegyede, az ekhosoknak a jövedelmükből levont adó mintegy kétharmada (az ekho-alap 9,5 százaléka) jár vissza – tette hozzá.

A koronavírus-válság az egyházakat és a civil szervezeteket sem kímélte, ezért a családi adóvisszatérítés miatt kiesendő egy százalékok költségvetési támogatásként történő visszapótlásával segíti az érintett szervezeteket a kormány – emelte ki Izer Norbert. A szülők ugyanis még a számukra visszatérítendő adó terhére is rendelkezhetnek annak 1+1 százalékáról- jegyezte meg.