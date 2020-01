Meghatározó volt a magyar turizmusban a 2019-es esztendő

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) értékelése szerint 2019 a turisztikai beruházások, a kiemelkedő ágazati bevételnövekedés, a tovább bővülő vendégforgalom és a digitalizáció éve volt a magyar idegenforgalomban.

Vasárnap kiadott közleményében az MTÜ azt írta: bár a teljes évre vonatkozó statisztikák csak februárban lesznek elérhetőek, az eddigi adatok alapján arra számítanak, hogy 2019 meghatározó volt, a korábbi turisztikai rekordéveket is felülmúlja.

Megítélésük szerint a turizmus alakulásában jelentős a szerepe annak, hogy

Magyarország biztonságos ország, az elmúlt években végrehajtott fejlesztések Budapestet vonzóbbá tették, és a magyar családok is többet költhetnek belföldi utazásokra, nyaralásokra.

Kiemelték: a cél, hogy Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen, ennek érdekében folytatódnak az ágazati fejlesztések.

A magyar turizmus versenyképességét 2020-tól naprakész szálláshelyi forgalmi adatok és január elsejétől szálláshely-szolgáltatási áfacsökkentés is segíti.

Aranykorát éli a magyar turizmus

A turizmus a magyar gazdaság egyik motorja, növekedése 2010 óta töretlen – írták, hozzátéve, a 2018-as történelmi rekordévet követően az elmúlt esztendőben is tovább javultak a turisztikai mutatószámok, és

2019-re is az uniós átlagot meghaladó, tíz százalék körüli növekedés várható az idegenforgalomban.

Úgy fogalmaztak: „a magyar turizmus aranykorát éli”, hiszen soha ennyi fejlesztés nem volt még az ágazatban, mint az elmúlt esztendőben.

Tavaly Budapest volt a legnépszerűbb európai úti cél, és egyre több külföldi vendég érkezik Magyarországra. A magas kategóriás fővárosi szállodák a legmagasabb kihasználtsággal üzemeltek Európában, és új közvetlen légi járatokat is indítottak. A belföldi turizmus továbbra is a vendégforgalom felét adja, amit a SZÉP-kártya 2019-ben megnövekedett forgalma is támogat – részletezték.

Megújuló strandok és szálláshelyek, digitalizáció

Ismertették: az elmúlt évben mintegy 1000, minőséget javító turisztikai fejlesztés volt folyamatban országszerte, ezek nagy része az év végéig be is fejeződött. Tavaly megkezdődött 750 szálláshely felújítása és fejlesztése, a strandfejlesztési program folytatásaként megújult 43 szabadstrand. Az élményparkok fejlesztésének keretében átadták Magyarország első fix telepítésű hullámvasútját.

Nagy lépést tettek az ágazat hosszú távú versenyképességét is biztosító digitalizáció irányába is – tudatták a közleményben. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz a szállodákat és panziókat követően decemberben a magán- és egyéb szálláshelyek is csatlakoztak. A jövőben a már a teljes szektorra vonatkozóan naprakész statisztikai adatok növelik majd a turisztikai fejlesztések és marketingkampányok hatékonyságát – jegyezték meg.

Erősítik a versenyképességet

Kitértek arra is: a magyar kormány nagyon fontosnak tartja a turizmus és az ágazatban tevékenykedő vállalkozások, kkv-k versenyképességét, ezért döntött arról, hogy a vendéglátási áfa után tovább csökkenti az ágazat adóterheit. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként

a kormány a szálláshelyek áfáját 18 százalékról 5 százalékra csökkentette 2020. január elsejétől

– az intézkedés 23 milliárd forintot hagy a szektorban tevékenykedő vállalkozásoknál.

Az áfacsökkentés és a digitális adatszolgáltatás pedig – az ágazat fehérítése mellett -, hosszú távon garantálja a turizmus versenyképességét, és hozzájárul ahhoz, hogy az ágazat növekedési üteme a következő években is folytatódjon – írták.

A hajópark is megújul

Megemlítették, hogy idén újabb szálláshelyek és strandok újulnak meg, elindul a balatoni és a dunai hajók, illetve a balatoni vízicsúszdák fejlesztése, befejeződik több kulturális és aktívturisztikai fejlesztés. Magyarország házigazdája lesz újabb nagy nemzetközi rendezvényeknek, és részt vesz a dubaji világkiállításon, halad tovább a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában 2030-ig meghatározott célok teljesítésében.

Borítóképünk illusztráció