Magyar Péter: világszerte egyedülálló a magyar diákhitelezési modell

Újra igényelhető október 1-jétől a járványhelyzet miatt tavaly bevezetett Diákhitel Plusz, amely az eddigi legnépszerűbb diákhiteltípus. A Diákhitel Központ vezérigazgatója nyilatkozott a diákhitel hazai és nemzetközi megítéléséről és más kérdésekről.

Magyar Péterrel, a Diákhitel Központ vezérigazgatójával erről, a nemrég bevezetett szak- és felnőttképzési támogatásokról, a magyar fiatalok helyzetéről, valamint a diákhitel hazai és nemzetközi megítéléséről is beszélgetett a Magyar Nemzet.

Milyenek a tavalyi tapasztalatok, mennyien igényelték a veszélyhelyzetben életre hívott támogatást?

A Diákhitel Pluszt tavaly májusban vezette be a magyar kormány a koronavírus-járvány okozta munkaerőpiaci és pénzügyi nehézségek miatt. Sok hallgató került átmenetileg nehezebb anyagi helyzetbe, mivel a nagy cégek elsősorban a diákmunkát és a gyakornoki munkát szüntették meg. Hamar beigazolódott, hogy a termék bevezetése helyes kormányzati válasz volt a problémára, mert

már az első hetekben sok ezren igényelték a Diákhitel Pluszt, tavaly pedig összesen harmincezren.

A Diákhitel Központ javaslatára az eredetileg december 31-i igénylési határidőt a kormány meghosszabbította 2021. június 30-ig, amely szintén jó döntés volt, mert ezen fél évben további tízezer hallgató élt a lehetőséggel. Kijelenthető, hogy a Diákhitel Plusz a valaha volt legnépszerűbb diákhiteltermék. A pozitív visszajelzések nyomán, a diákszervezetek és a Diákhitel Központ javaslatára, a kormány döntése alapján október 1-jétől újra elérhető ez a hitelkonstrukció.

Miben más a Diákhitel Plusz a többi diákhiteltermékhez képest?

A legnagyobb pozitívuma, hogy ötvözi a többi diákhiteltermék legkedvezőbb tulajdonságait. A Diákhitel Plusz egy kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, amely félmillió forintig igényelhető. Fontos azonban kiemelni, hogy a Diákhitel Plusz egy úgynevezett annuitásos hitel, ami azt jelenti, hogy a hallgató eldöntheti, egy és öt év között milyen törlesztési időt választ, mindezt egy év türelmi idő után. Október óta ismét több mint ötezer igénylés érkezett hozzánk, pedig még csak egy hónap telt el. A Diákhitel Plusz 2022. szeptember 30-ig lesz elérhető. De természetesen a klasszikus diákhiteltermékek is elérhetők maradnak a hallgatók számára. A reprezentatív felméréseink alapján a központ húszéves fennállása óta a hallgatók fele általában úgy nyilatkozik, hogy diákhitel nélkül nem vagy csak nagy nehézségek árán tudta volna elvégezni tanulmányait, így önmagában már ez a két konstrukció is hatalmas segítség. A diákhitel sokak számára nem csak átmeneti pénzügyi segítség, rengeteg hallgató a vállalkozása beindítására, a leendő munkakörülményei megteremtésére fordítja.

Ezek szerint ezzel a támogatással sokan a jövőjüket is meg tudják alapozni.

Az igénylők körülbelül ötven százaléka fordítja a hitelt lakhatásra, 25 százalék jegyzet, tankönyv, informatikai eszközök vásárlására vagy nyelvtanulás finanszírozására, a maradék 25 százalék pedig egyéb megélhetési költségekre.

Valaki pedig már a jövőre gondol, és beindít belőle egy startup-vállalkozást,

például robogót vesz és futárcéget alapít. Ezen felhasználási formák szerintem egyáltalán nem mennek szembe a diákhitel szellemiségével és a kormány céljaival.

Gyakori kérdés, hogy a Diákhitel Pluszt fel lehet-e venni más családtámogatási kedvezményekkel?

Ahogy a diákhiteltermékeket is fel lehet venni egymással párhuzamosan – sok olyan ügyfelünk van, akik felvették a Diákhitel1-et, a Diákhitel2-t és most a Diákhitel Pluszt –, természetesen a diákhiteleket igénybe lehet venni más családtámogatási kedvezményekkel együtt. Kormányzati célkitűzés volt, hogy a diákhitel illeszkedjen a családtámogatási rendszerhez, minél szélesebbre tárva és minél inkább elősegítve a gyermekvállalást, ezért is vezették be 2018-ban a diákhitel elengedését az édesanyák számára. Azt látjuk, hogy a magyar modell ezen a téren is működik, hiszen egyre többen vesznek fel diákhitelt, miközben nő a fiatal diplomások termékenységi mutatója. Ez nyilván nemcsak a diákhitel elengedés miatt van, de ez is hozzájárul.

Mit jelent ez számokban kifejezve?

Majdnem hétezer édesanyának engedtük el a második és a harmadik gyermek megszületését követen a diákhitel-tartozást ötven vagy száz százalékban és több mint hatmilliárd forint értékben. És itt nemcsak arról van szó, hogy átlagosan 1-2 millió forintot enged el a Diákhitel Központ. Ha belegondolunk, egy orvostanhallgató, aki végig a Diákhitel2-ből finanszírozza az orvosi tanulmányait, mert önköltséges szakra jár, akkor akár összesen 14 millió forintot is felvehet. Ha ennek az ötven százalékát elengedjük a második gyerek után, az már hétmillió, a harmadik gyermek után pedig már 14 millió forint tartozást írhatnak le.

Borítókép: Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója beszédet mond 2019. augusztus 26-án