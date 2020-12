Lázár János: a kormány terve a külföldi boltláncok kiszorítása

A kormánybiztos szerint így jöhet létre a magyar nemzeti kiskereskedelem.

Lemaradásban van a hazai mezőgazdaság, a versenyképesség növeléséhez és az önellátásunk, egyben az ország szuverenitásának növelése érdekében a hazai élelmiszer-előállítás központi kérdéssé válik.

Ehhez ugyanakkor egy élelmiszeripari new dealre van szükség, amely már nemcsak az ágazat problémáit vázolja fel, hanem megoldást is kínál rájuk

– hangzott el a Magyar Nemzet tudósítása szerint a hazai agrárium meghatározó szereplőinek részvételével zajló Portfolió Agrárszektor konferencián.

„A kormány jövőbeli tervei között szerepel a külföldi kiskereskedelmi láncok kiszorítása is, amihez nyíltan protekcionista politikát kell folytatni. Ebben offenzívnak kell lennünk, mivel nélkülözhetetlen, hogy létrejöjjön a magyar nemzeti kiskereskedelem” – hangsúlyozta Lázár János.

A Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság által ellátott állami feladatokért felelős kormánybiztos, korábbi kancelláriaminiszter kiemelte:

a kormány célja, hogy tíz éven belül a magyar boltok polcain nyolcvan százalékban hazai előállítású, feldolgozású és csomagolású élelmiszerek legyenek. Ez nélkülözhetetlen a függőségünk csökkentése érdekében.

Lázár János kiemelte: az ország függőségét növeli, hogy a magyar mezőgazdaság a megtermelt jó minőségű alapanyagokat nem dolgozza fel, hanem eladja külföldre.

A hazai alapanyagokból külföldön feldolgozott élelmiszereket pedig megvesszük, ahelyett, hogy a hazai élelmiszeripar állítaná elő ezeket.

Az agrárium meghatározó piaci szereplői egyetértettek abban, hogy érdemi lépéseket kell tenni további időhúzás helyett az élelmiszeripar feltámasztására,

ennek fontosságára ráadásul a koronavírus-járvány is kiemelten ráirányította a figyelmet. A gazdálkodóknak komoly beruházásokat kellene végrehajtaniuk a digitalizáció mellett. Ezen a területen is lemaradásban van hazánk, ráadásul a generációváltás is kulcskérdés. A fiataloknak a modern technológiák, illetve a gyakorlatias képzés teheti vonzóvá a mezőgazdaságot.

A versenyképes termeléshez a beruházásokat kell ösztönözni. A szereplők abban is egyetértettek, hogy a versenyképes élelmiszer-termeléshez versenyképes hazai felvevőpiacra van szükség, ami egyelőre hiányzik.

