Immár hazánkban gyártja dobozos tejeskávéját a Hell Energy

Átadták csütörtökön az energia- és üdítőitalokat gyártó Hell Energy Magyarország Kft. tejeskávétöltő üzemét, a Hell Energy Coffee-t a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszó határában, a beruházás nyolcmilliárd forintba került, amelyhez a kormány négymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott.

Az avatáson Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta: ez a társaság, mint ahogy a magyar gazdaság, a koronavírus-járvány ellenére is működik, jól teljesít, az emberek dolgoznak, „van ok a bizakodásra”, a nehéz körülmények mellett a gazdaság teljesíteni képes.

A miniszter úgy fogalmazott: a válság egyben lehetőség is, és bár a gazdaság nem maradt olyan, mint volt a járvány előtt, de prosperál, beruházások valósulnak meg, mint ahogy itt, Szikszón is. Nem szorulunk külső segítségre, „egyedül is megvagyunk”, annak ellenére, hogy a globális hatások alól nem tudjuk kivonni magunkat, az exportpiacok szűkülése miatt új kihívásokkal kellett szembenézni – tette hozzá.

Varga Mihály arról is szólt, hogy az év egészében 5-6 százalékos visszaeséssel számol a kormány, de a magyar gazdaság reagálóképessége erős, a gazdaságvédelmi és munkahelyfenntartó lépések tovább folytatódnak, számos gazdasági könnyítést, fejlesztési támogatásokat vezettek be a cégek érdekében. Erre a 2013 óta tartó gazdasági növekedés teremtette meg az alapokat.

A mostani nehéz időszakban a magyar külkereskedelem pozitív szaldót produkál, a magyar gazdaság erre is képes

– tette hozzá.

Helyi termelőktől veszik a tejet

Koncz Zsófia – aki az október 11-i időközi országgyűlésiképviselő-választáson a Fidesz jelöltjeként indul a körzetben – az avatáson arról szólt, hogy a Hell csoport egyedülálló beruházásokat hajt végre a térségben, kiváló munkakörülmények mellett, magas színvonalú technológiával dolgoznak az itteni munkavállalók, a cég igen sok fiatalnak ad munkát.

Ez a töltőüzem a helyi mezőgazdasági termelőktől évente 52 millió liter tejet vásárol – emelte ki, majd gratulált a cégnek munkájához, megköszönte, hogy a helyi és országos adóbevételeket növeli, a magyar gazdaság jó hírnevét a nemzetközi piacokon erősíti.

Piacvezető termék

A csütörtökön átadott gyártócsarnok újabb mérföldkőnek számít a cég életében, az új töltőüzem átadásával a korábban bérgyártásban előállított Energy Coffee terméküket Magyarországról exportálhatják majd. Az alumíniumdobozba töltött tejeskávé már három országban piacvezető termék.

A Hell Energy Magyarország Kft. árbevétele tavaly meghaladta az 50 milliárd forintot, adózott eredménye pedig 2,55 milliárd forint volt. Az előző évben, 2018-ban a vállalkozás közel 48 milliárd forint árbevétel mellett több mint 5,34 milliárd forint adózott eredményt ért el. 2019-ben a belföldi értékesítésből 25,19 milliárd forint, míg az exportból 26,21 milliárd forint bevételük származott. A vállalat a világ ötven országában van jelen: az Európai Unión (EU) belül a legnagyobb árbevételt generáló országok között Románia, Bulgária és Szlovákia található, az EU-n kívüli export legjelentősebb célországai közé pedig Azerbajdzsán, Szerbia és Ukrajna sorolható. A 2004-ben alapított Hell Energy Magyarország Kft. a több mint ezer embert foglalkoztató Hell Energy csoport tagja, amely mintegy tíz céget számlál, egyebek mellett a Hell Automata Üzemeltető Kft.-t, az Avalon Motors Kft.-t, az Avalon Fleet Kft.-t, a Hell Energy Store Kft.-t és az Avalon Center Kft.-t.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter (j), Csereklye Barnabás, a Hell Energy Magyarország Kft. ügyvezetője és Koncz Zsófia országgyűlésiképviselő-jelölt az üzem átadásán