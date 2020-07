Fagyizórazziába kezdett a NAV

A fél országra kiterjedően ellenőrzik az adóhivatal emberei a fagylaltozókat, a kávézókat, a cukrászdákat.

A fél országra kiterjed az a razzia, amelyben az adóhivatal emberei a fagylaltozókat, a kávézókat, a cukrászdákat ellenőrzik, a revizorok egyes adózási és munkaerőpiaci szabályok megtartására koncentrálnak. A tavalyi élelmiszer-biztonsági ellenőrzések arra mutattak rá, hogy a fagyizóknál a higiénia is igen lényeges – írja a Magyar Nemzet.

Beköszöntött a kánikula, ilyentájt megugrik a kereslet a hűsítő édességek, például a fagylalt iránt. Pontosan tudják ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is, a szervezet ezért több megyére kiterjedő fagyizórazziába fogott. Egyes megyékben, például CsongrádCsanádban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban és Veszprémben ezen a héten tartottak, tartanak ellenőrzést, másutt, így Tolnában és Zalában a hónap első felét szánják erre a revizorok, míg Hevesben és Jász-Nagykun-Szolnokban egész júliusban lehetnek célzott vizsgálatok. A NAV emberei a fagylaltozók mellett a kávézókat és a cukrászdákat is felkereshetik, mégpedig minden esetben azonos céllal: hogy megbizonyosodjanak arról, betartják-e a legfontosabb adóügyi és munkaerőpiaci szabályokat. A revíziók legfontosabb kérdése, hogy az üzletekben mindig ­átadják-e a nyugtát, a számlát az ügyfeleknek, és megfelelően használják-e az online pénztárgépet. Lényeges emellett az alkalmazottak szabályszerű bejelentése és adott esetben az is, hogy az árukészlet eredetével minden rendben legyen.

Az íz, de leginkább a minőség dolgában viszont nem az adóhatóság az illetékes. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tavalyi vizsgálatainak eredményei alapján kijelenthető: nem árt az óvatosság, ha valaki fagylaltot szeretne enni. A múlt évi ellenőrzésekben ugyanis minden tizedik fagylaltozónál találtak valamilyen ­hiányosságot a szakemberek, tíz esetben ráadásul fogyasztásra alkalmatlannak ítélték az árut, és kivonták azt a forgalomból. A tapasztalatok szerint a nem megfelelő higiénia és tárolás komoly probléma forrása lehet. Megbetegedésekhez vezethet, ha lejárt alapanyagot használnak fel a készítők, ha visszafagyasztják a már megolvadt fagylaltot vagy túltárolják az édességet. A fagylalt árusítás közben is szennyeződhet, ezért fontos a kiszolgálók személyi tisztasága is.

