Érkezik az első plusz egyheti nyugdíj

A kormány vállalása, hogy megőrizze a nyugdíj vásárlóértékét, ezért mindig a tervezett infláció mértékével megfelelően emeli a nyugdíjakat – mondta Novák Katalin.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Több bejelentést is tett hét végén a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Ezek közül az egyik az volt, hogy megkezdi a kormány a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítését: 2021 februárjában plusz egyheti, 2022-ben további egyheti, 2023-ban ismét további egyheti, 2024-ben pedig már plusz egy teljes havi nyugdíjat kapnak majd a nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők – írja a Magyar Nemzet. Novák Katalin a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, hogy ez 2,5 millió embert érint Magyarországon. A miniszter közölte, a nyugdíjasok megszokták, hogy nehezebb időkben a baloldali kormányok rajtuk spóroltak, így szüntették meg a 13. havi nyugdíjat és vezették be a nyugdíjprémiumot, amelyet „ők soha nem tudnak fizetni a nyugdíjasoknak”. A jelenlegi kormány ezt már háromszor megtette, és a 13. havi nyugdíj visszavezetése mellett is megtartja a nyugdíjprémium lehetőségét – hangsúlyozta. Novák Katalin azt mondta: a kormány vállalása, hogy megőrizze a nyugdíj vásárlóértékét, ezért mindig a tervezett infláció mértékével megfelelően emeli a nyugdíjakat.

Idén január 1-jével három százalékkal emelkedik a nyugdíj, később pedig korrigálják azt, ha a tényleges infláció meghaladja a tervezettet – tudatta. Hozzátette, hogy a kormány az elmúlt tíz évben tíz százalékkal növelte a nyugdíjak vásárlóértékét.

Novák Katalin emellett közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy idén is élhetnek a négy- vagy többgyermekes édesanyák a személyi jövedelemadó (szja) alóli mentességgel, a kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár. A miniszter kifejtette: a négy- vagy többgyermekes édesanyák életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól, amely a keresőtevékenységből származó jövedelmük után jár.

Már mintegy 46 ezer édesanya élhetett 2020. január 1-je óta a 15 százalékos szja-mentességgel, amely közel 16 milliárd forinttal többet hagyott ezeknél a családoknál

– írta, rámutatva arra, hogy egy négy- vagy többgyermekes családnál csak ezzel az adómentességgel átlagosan havi 36 ezer forinttal több marad.

A mentesség nem zárja ki a családi kedvezmény igénybevételét. Az anya vagy a saját munkavállalói társadalombiztosítás járulékából, vagy az apával közösen érvényesítheti a gyermekek után járó családi kedvezményt.

A jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben az édesanya először minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának. A jogosult a kedvezményt összeghatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelmére. A kedvezmény igénybe vehető már év közben az adóelőleg megállapítása során vagy az adóbevallás benyújtásakor. Az adókedvezménynek az adóelőlegből való igénybevételét a munkáltató felé kell jelezniük az arra jogosult édesanyáknak – olvasható a közleményben.

Arról pedig ugyancsak egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt a családokért felelős tárca nélküli miniszter, hogy januártól nem kell illetéket fizetni a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolt ingatlanok esetében.

Novák Katalin ebben a videóban kifejtette, hogy január 1-jén elindult Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja, amelynek egyik eleme, hogy azoknak, akik csokot vesznek igénybe új vagy használt ingatlan vásárlásához, nem kell illetéket fizetniük. Ez egy nettó negyvenmillió forintos ingatlan esetében az áfa 27 százalékról öt százalékra csökkentésével és az áfa visszaigénylésének lehetőségével együtt több mint tízmillió forintos megtakarítást jelenthet – emelte ki. A miniszter emlékeztetett: a csokot új vagy használt ingatlan vásárlásához és építkezésre egyaránt szinte mindenki igényelheti, aki gyermeket nevel vagy szeretne.

Csökkennek az adminisztrációs díjak

Az otthonteremtéssel foglalkozott Facebook-oldalán az igazságügyi miniszter is, aki szerint ezt segíti a közjegyzői díjak csökkentése is. Varga Judit kifejtette: a kormány otthonteremtési és családpolitikai törekvéseivel összhangban január 1-től további díjkedvezményben részesülnek azok a magánszemélyek, akik állami kamattámogatott lakáshitelt vesznek igénybe. Az új szabályok értelmében tovább csökkennek az adminisztrációs díjak, ugyanis legfeljebb 19 500 forint közjegyzői díj számolható fel azoknak, akik lakásuk megvásárláshoz állami hitelt vesznek fel. A közjegyzői díjkedvezmény ráadásul azok számára is elérhető, akik az új államilag támogatott otthonfelújítással kapcsolatos hitelhez folyamodnak. A díj magában foglalja többek között a munkadíjat és az okiratkészítés díját is. A közjegyzői díj a főszabálytól eltérően abban az esetben haladhatja meg a 19 500 forintot, ha a hitelfelvevő kérésére a közjegyző a hivatali helyiségén kívül vagy 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti vagy pihenőnapon készíti el a közjegyzői okiratokat. Ennek részletei megtalálhatók az év utolsó napján megjelent Magyar Közlönyben – írta az igazságügyi miniszter.