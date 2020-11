Applikációval ösztönzik a fenntartható és takarékos gazdálkodásra a fiatalokat

Fájó szívvel emlékezünk FARKAS LÁSZLÓNÉ sz: Baán Mária volt bősárkányi lakos halálának 1. évfordulóján ,,Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk őrökké őrzi drága emlékedet. Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk SELYEM JÓZSEF halálának 3. évfordulóján. ,,A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet Rád.” Szerető családod

„A szeretet legyőzi az időt, legyőzi a távolságot, legyőzi a halált... Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, IPACS JÁNOS taxis és autómető életnének 66. évében elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 24-én, kedden 15.30 órakor lesz Fertődön, az eszterházi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Vera, Kata

„Küzdöttem érte szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek. ÖZV. ZAKARIÁS LAJOSNÉ szül. Törcsvári Ilona életének 93. évében, türelemmel viselt betegsége után elhunyt. Szűk családi körben vettünk búcsút tőle a magyaróvári temetőben. Gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, AXNIX ISTVÁNNÉ szül. Horváth Cecília életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. november 23-án, hétfőn szentmisével egybekötve 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Hosszú volt az út, amely most véget ért, fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba. Nem leszel magányos, odafent már várnak, adj, Uram, nyugalmat az Édesanyámnak! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyám, Anyósunk, Nagymamánk, Dédink, Testvérem és Rokonunk, BAKÓ IMRÉNÉ szül. Németh Magdolna életének 85. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. 11. 23-án, hétfőn 11 órakor lesz a nagyszentjánosi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. „Uram, engedd be őt szent szívedbe, fogadd be kegyelmedbe! Ami jót tett életében, érdeme legyen fönt az égben. Nyugodjon békében! Gyászoló család

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapánk, Testvérünk, Apósunk és Rokonunk, BALOGH ISTVÁN a volt GYÁÉV dolgozója életének 71. évében, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2020. november 25-én, szerdán 11.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Gyászoló család

„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARKÓCZI GUSZTÁVNÉ szül. Kocsis Rozália volt soproni lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése 2020. november 26-án 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„E hosszú, földi, rögös út után adj neki nyugalmat, ó, atyám. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága testvérünk és rokonunk, BOGNÁR KÁROLY rábacsanaki lakos életének 72. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. november 23-án 13 órakor lesz a rábacsanaki temetőben. Engesztelő szentmise előtte, 12.15 órakor a helyi templomban. Külön köszönetet mondunk a pásztori otthon minden dolgozójának az áldozatos munkájukért, valamint mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Végsőt dobban a szív, az élet véget ért, angyalok szárnyán a lelke békességbe ért. Isten szent országa legyen a Te hazád, nyugodj békében, drága édesanyám! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEKETE ELEMÉRNÉ szül. Kovács Anna életének 70. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. november 23-án, hétfőn 14 órakor lesz a gartai temetőben. Az engesztelő szentmise 13.45 órakor kezdődik a gartai Szent Sebestyén-templomban. Végakaratát tiszteletben tartva kérjük, hogy a koszorúkra, virágokra szánt összeget a templomban kihelyezett perselybe tegyék, amit a gartai templom felújítására ajánlunk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk SZEIBERT SÁNDOR halálának 25. évfordulójára. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, szívünkben élsz, és örökké ott maradsz. Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk KOCZKÁS LÁSZLÓ halálának 8. évfordulójára. Istenem súgd meg halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam, álmomban keressen meg minket, még egyszer hadd lássuk, hadd öleljük. Nem szólunk róla, mélyen gyötör a bánat, csak hadd lássuk még egyszer drága Édesapánkat. Hadd legyen nekünk ez a legszebb álmunk, súgjuk meg neki halkan minden nap várjuk. Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk ORSÓS VILMOSNÉ halálának 2. évfordulójára. ,,Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Érezzük, hogy itt vagy velünk, ha felnézünk az égre, egy csillag mindig fényesebben ragyog nekünk a földre. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart szívünkben a Rád emlékezés. Szerető családod