A repce piacát is bedöntheti a járvány

Bár az elmúlt években a szántóföldi növények közül a repce piaca állt a legbiztosabb lábakon, az olajárak rendkívüli csökkenésével veszélybe kerülhet a termény ára és értékesíthetősége is.

Van még remény, de az árak már elindultak lefelé – írja a Magyar Nemzet újságírója, Köpöncei Csilla.

Az, hogy mélyrepülésbe kezdett az elmúlt hetekben a kőolaj világpiaci jegyzése, a hazai szántóföldinövény-termesztőket is érzékenyen érintheti.

A kőolaj részben a koronavírus miatti kereslet csökkenése, részben pedig a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és partnerei közötti együttműködés megszakadása miatt veszített értékéből.

Szaúd-Arábia ugyanis árháborút indított Oroszország ellen, miután kudarcba fulladt az OPEC és partnerei szakminisztereinek egyeztetése. A túlkínálat visszafogásáról szóló egyezmény nélkül a mostaninál is jelentősebb tétel kerülhet a piacra, a koronavírus miatt világszerte elrendelt forgalom-, illetve áruszállítási korlátozások pedig tovább csökkentik a kőolaj iránti keresletet.

Karanténban a fuvarozók

A kormány eredeti szándékával szemben egészségügyi karanténba kerülnek az olaszországi fuvart teljesítő magyar sofőrök – tette közzé a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). Az érdekképviseleti szervezet jelezte a problémát, és az innovációs tárca megalkotta a hivatásos magyar gépkocsivezetőkre vonatkozó új, az MKFE javaslatait is magába foglaló szabályozást. Eszerint az Olaszországból érkező, Covid–19 fertőzés gyanúját nem mutató, tünetmentes gépkocsivezetők, miután beléptek az országba, elvégezhetik a lerakodást, a lerakóhely előírásainak figyelembevételével. A gépkocsivezetők ezt követően kötelesek a lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön megkezdeni a hatósági házi karantént. A gépjárművezető azonban a 14 napos kényszerpihenő letelte előtt is vállalhatna újabb fuvarfeladatot, ha nincsenek légúti tünetei, láza vagy egyéb panasza, és ezt a munkáltatója is így ítéli meg. Ezután a felrakóhelyről a legrövidebb úton kellene elérnie a járványidőszakra kijelölt tranzitútvonalat, és azon haladva – legfeljebb az azon kijelölt benzinkutat igénybe véve – hagyhatja el az országot. Mindezek akkor érvényesek, ha erről az illetékes járványügyi hatóságot, vagyis a karanténra vonatkozó határozatot hozó járási hivatalt értesíti. Az MKFE hangsúlyozta: a fentiek jelenleg még csak javaslatnak tekinthetők, érvényre csak azután jutnak, ha megszületik és életbe lép a jogszabály. (J. Gy.)