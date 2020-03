A postákon sem kérik majd a PIN-kódot 15 ezer forintos fizetés alatt

A limitemelés nem csupán a csekkbefizetésnél, hanem más postai bankkártyás vásárlási tranzakciónál is érvényes lesz.

A koronavírus-járvány terjedése miatt hozott kormányzati intézkedések egyike, hogy az egyérintéssel történő bankkártyás fizetés értékhatára a jelenlegi 5 ezer forintról 15 ezer forintra emelkedik április 15-től. Az intézkedéshez a Magyar Posta is alkalmazkodik – közölték.

A postákon jelenleg sincs szükség ötezer forint alatt a PIN-kód megadására a bankkártyás fizetések esetében, április 15-től pedig a megemelt limit lesz érvényes.

Közölték: a limitemelés nem csupán a csekkbefizetésnél, hanem más postai bankkártyás vásárlási tranzakciónál is érvényes lesz, így levél- és csomagfeladás esetén is, csomagkézbesítőknél valamint a csekk- és csomagautomatáknál is.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a postai terminálokon indított készpénzfelvételre nem vonatkozik a limitemelés, ebben az esetben továbbra is szükséges a PIN-kód megadása.

A terminálok limitbeállítását a posta banki partnere fogja elvégezni, hogy április 15-től a postai kezelésben lévő mintegy 9 000 POS terminálon is érvényes legyen a 15 ezer forintos limit – írták.