A hazai borrégiókra koncentrál a Magyar Turisztikai Ügynökség őszi kampánya

A cél, hogy a borvidékekhez közelebb eső térségekbe látogatók érdeklődését is felkeltsék a környező borturisztikai lehetőségek iránt.

A turisztikai szezon meghosszabbítása érdekében indít a hazai borrégiók népszerűsítésére fókuszáló, forgalomélénkítő kampányt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) – jelentette be kedden a szervezet vezérigazgató-helyettese Egerszalókon.

A St. Andrea Pincészetben tartott sajtótájékoztatón Könnyid László kiemelte: az elmúlt év adatai alapján kijelenthető, hogy a borturizmus széles vendégkört képes megszólítani, hiszen a 25-54 éves korosztályból már 2020-ban is sokan látogatták meg az ország valamelyik borvidékét.

A számokból az is kitűnik, hogy a bor és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, látnivalók a fiatalabbak számára is egyre vonzóbbak – tette hozzá. Rámutatott: azzal, hogy az MTÜ őszi forgalomélénkítő kampánya Magyarország hat borrégióját helyezi célkeresztjébe, nem csupán a vendégeket szeretnék közelebb vinni a pincészetekhez, de végső soron a hazai borfogyasztás remélt növelése mellett az érintett vidékek gazdaságát is igyekeznek fellendíteni.

Hangsúlyozta: ezzel párhuzamosan a szakma egyik legfontosabb feladata, hogy komplex turisztikai termékeket kínáljon, melyhez elengedhetetlen a szereplők és attrakciók közötti együttműködés kialakítása, erősítése.

Szólt arról is, hogy a belföldi vendégéjszakák alakulásához hasonlóan a fővárosból és Pest megyéből érkező vendégek aránya a borrégiókban is kiemelkedő és évről-évre nő. A most induló és a turisztikai adatok elemzésére épülő, illetve azoktól függően rugalmasan alakuló, így a tervezett hat hét után meghosszabbítható őszi kampány célja ugyanakkor a borvidékekhez közelebb eső térségekbe látogatók érdeklődését is felkelteni a környező borturisztikai lehetőségek iránt.

Könnyid László hangsúlyozta, fontos, hogy az idén kiváló nyári szezont záró turisztikai ágazat az ősz beköszöntével is megtalálja számítását, hiszen „Magyarország egy négyévszakos desztináció, mely mindig kínál lehetőségeket kikapcsolódásra, pihenésre”. Az ősz ezen belül kiemelten a borászat és a gasztronómia időszaka – fogalmazott.

Utóbbi kapcsán megjegyezte: kiemelt cél, hogy Budapest mellett a vidék gasztronómiai fejlődése néhány éven belül ugyancsak látványos eredményekben mutatkozzon meg. Ehhez is nélkülözhetetlen a hazai receptek és a pincészetek kiváló, nem ritkán nemzetközileg is elismert borainak párosítása – mondta.

Mindezt az őszi kampányon túlmutatva segíti a borrégiók most bemutatkozó új arculata és a már ezek alapján elkészült új kiadványok, melyek a borvidéki utazásokat népszerűsítő, csaknem 370 honi pincészetet felvonultató, szintén megújult bor.hu weboldalról is letölthetők – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese.