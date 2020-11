A csomagszállítók még bírják a rohamot, de egy boltzár fennakadásokat okozhat

Egyszerre kell megbirkóznia a csomagszállító cégeknek az ünnepi szezonnal és az online vásárlások növekedése miatt amúgy is egyre nagyobb forgalommal.

A hirado.hu a csomagok célba juttatásával foglalkozó vállalatokat kérdezett meg arról, hogyan készülnek az év végére.

A cikkben felidézték, hogy a Magyar Posta adatai szerint áprilisban 30 százalékkal több csomagot kézbesítettek a tervezettnél.

Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője a hirado.hu kérdésére elmondta: előrejelzésük szerint az év egészében csaknem 20 százalékkal lehet több a csomag, mint tavaly volt, a mennyiséget azonban jelentősen befolyásolhatják a korlátozó intézkedések.

A csomagszállítással foglalkozó GLS Hungary ügyvezetője, Farkas Gergely úgy fogalmazott: a csomagpiac gyorsabban nő, mint a korábbi években. Tavasszal minden csomagszállító cég kiugró forgalmat tapasztalt, ám a korlátozások feloldását követően a növekedés mértéke csökkent.

Farkas Gergely hozzátette: mivel most nincsenek boltbezárások, a növekedés üteme elmarad a tavaszitól.

Ugyanakkor kijelentette, az ünnepek előtti időszak sikere nagyban függ attól is, milyen óvintézkedésekre lehet számítani.

Amennyiben néhány más európai országhoz hasonlóan Magyarországon is be kell zárniuk a boltoknak, úgy várható, hogy a csomagszám-növekedés robbanásszerű lesz, túlterheli az összes csomagszállítást végző céget, csúszásokat okozva a kézbesítésben – mondta.

A UPS-nél a hirado.hu kérdésére úgy válaszoltak: a kiszállítások szervezésével törekszenek arra, hogy a megnövekedő csomagforgalom idején is biztosítani tudják a megszokott szolgáltatási színvonalat.

A UPS és nagyobb ügyfelei olyan stratégiákat dolgoztak ki, amelyek révén a csomagküldési igényeket és a szállítási kapacitásokat a csúcspontok és a kevésbé terhelt időszakok között egyenletesen tudják megosztani – írja a hirado.hu.