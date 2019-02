Hány négyzetméterre elég a nagyobb CSOK?

A korábbinál több család juthat számottevő támogatáshoz a családtámogatási rendszer bővítése és az új elemek révén. Például azok a kétgyermekes vagy két gyermeket vállaló családok, akik a meglévő lakásukat eladják és a vissza nem térítendő támogatás, valamint kedvezményes hitel segítségével másik, nagyobb lakásba költöznek"

Több évre támaszt adhat a lakáspiaci keresletnek a család- és lakástámogatási rendszer most bejelentett bővítése. Igaz, a pontos hatást majd csak a részletes szabályozás ismertetése után lehet számszerűsíteni - derül ki az ingatlan.com elemzéséből.- kommentálta a bejelentéseket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A most bejelentett - jogszabályokban még konkrétan nem részletezett intézkedések szerint - CSOK keretében a kétgyermekes családok 10 millió, a három- és a többgyermekes családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek már igénybe használt lakás vagy ház vásárlására és megszűnik a használt lakásokra vonatkozó korábbi 35 millió forintos plafon.Az érintettek köre több százezres, a legfrissebb hivatalos adatok szerint ugyanis tavaly a kétgyermekes és két felnőttből álló családok száma meghaladta a 300 ezret és ehhez jönnek, akik még a jövőben vállalnának gyermeket, gyermekeket. Az, hogy a használt lakások piacán hozhat további élénkülést a támogatási rendszer bővítése azért is valószínűsíthető, mert a 2015 közepén elindított Családi Otthonteremtési Kedvezmény keretében támogatáshoz jutó háztartások közül 10-ből 7 használt lakás vásárlásához vette igénybe az állami támogatást.Az ingatlan.com elemzése szerint, ha egy család jogosult a két gyermek után járó 1,43 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra, valamint a 10 millió forintos kedvezményes hitelre, akkor Budapesten a 600 ezer forint körüli februári kínálati átlagárak alapján 15-20 négyzetméterrel, azaz egy tágasabb szobával vagy akár két kisebb szobával nagyobb lakásba költözhetnek. Debrecenben és Győrben pedig 30 négyzetméterrel nagyobb lakásra lehet esélyük az érintett családoknak.Balogh László hozzátette, a vidéki városokban a kedvezményes hitelből és a vissza nem térítendő támogatásból álló 11,43 millió forint már önmagában is elég lehet egy-egy lakásra. Az ingatlan.com adatai szerint a községekben átlagosan ez egy 101 négyzetméteres családi vagy sorház vásárlására, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 59 négyzetméteres lakás is kijön a megemelt támogatásból.Balogh László szerint az új állami lépésekből adódó kedvezmények jó eséllyel beépülnek majd a piaci árakba, ez pedig új lendületet adhat az egyébként lassuló ingatlanpiaci lendületnek. “A mostani kilátások szerint országszerte elsősorban az 55-80 négyzetméteres, budapesti, megyeszékhelyen és a nagyobb vidéki városokban lévő lakásoknál okozhat jelentősebb növekedés a keresletben" - fogalmazott az ingatlan.com szakértője.