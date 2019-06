Hamarosan megkezdődhet a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezése

A magyar kormány nevében a Pénzügyminisztérium benyújtotta a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának megvalósítására vonatkozó hitelkérelmet a Kínai Eximbank részére - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a szaktárca közleménye szerint.A tájékoztatás szerint az elbírálást követően kerülhet sor a hitelszerződés aláírására, így a tervezési és engedélyezési munkálatokkal elindulhat a beruházás kivitelezése.A beruházást kivitelező fővállalkozókkal május 24-én írták alá a Soroksár-Kelebia vasútvonal korszerűsítésére vonatkozó szerződést, amely a Kínai Eximbankkal kötött hitelmegállapodás elfogadásakor lép hatályba - hangsúlyozta Varga Mihály a közleményben.Emlékeztetett: a projektről szóló nemzetközi megállapodás szerint a beruházás 85 százalékát hitelből, a fennmaradó 15 százalékot saját forrásból, önrész biztosításával finanszírozza a magyar állam.A tervezési és engedélyezési munkák a hitelszerződés megkötése után elkezdődhetnek, a cél az, hogy 2023-ra befejeződjön a vasútvonal építése. Ennek érdekében a kormány egyszerűsíteni kívánja a szükséges eljárásokat, és lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok a szükséges engedélyeket gyorsított eljárásban adják ki - írják a közleményben.A Belgrád és Budapest közötti vasútvonal korszerűsítése, a közép-kelet-európai régió egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása kínai pénzügyi és technikai hozzájárulással épülhet meg - hangsúlyozta Varga Mihály. Kiemelte, hogy ez a logisztikai folyosó kínálja majd a leggyorsabb szállítási útvonalat Kína és Európa nyugati fele között. A projekt az Egy övezet, egy út kezdeményezés részeként kapcsolja be térségünket a világkereskedelem egyik legjelentősebb útvonalába - közölte a Pénzügyminisztérium.A miniszter szerint amellett, hogy a vasútvonal hozzájárul a közép-kelet-európai, jelenleg hiányos észak-dél irányú vasúti kapcsolatok bővítéséhez, fontos szempont az is, hogy a kínai cégek az Európába szánt áruk nagy részét a pireuszi kikötőből vasúton juttathassák el a kontinensre. A szállítási útvonalért folyó versenyben pedig Magyarország lemaradna a beruházás nélkül - mutatott rá a Pénzügyminisztérium.