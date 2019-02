Hamarosan elérheti a 10 ezer milliárd forintot a magyar autóipar éves teljesítménye

A nemsokára kezdődő és a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a magyar autóipar éves termelési értéke hamarosan elérheti a 10 ezer milliárd forintot - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Enmech Hungary Kft. beruházását bejelentő pénteki sajtótájékoztatón Budapesten. Szijjártó Péter közölte, hogy az autóipari alkatrészgyártó Enmech Hungary Kft. 6,4 milliárd forint értékben bővíti péceli üzemét, a beruházást a kormány 641 millió forint vissza nem térítendő támogatással segíti.Kulcsfontosságúnak nevezte az ehhez hasonló beruházásokat, a második és harmadik körös beszállítók magyarországi fejlesztéseit. A Enmech gyárbővítése azért is különösen jelentős, mert az önvezető autók és az elektromobilitás piacán erősíti a magyar autóipar pozícióit - hangsúlyozta.Az ágazat tavaly csaknem 8500 milliárd forintot termelt és 172 ezer munkavállalót foglalkoztatott Magyarországon - mondta a miniszter.A japán tulajdonú vállalat beruházása alkalmából Szijjártó Péter megjegyezte, hogy a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlődése méltó a diplomáciai kapcsolatfelvétel 150-ik évfordulójához. A távol-keleti szigetország a magyar élelmiszeripar egyik legfontosabb vásárlója és a legnagyobb ázsiai befektető, a Magyarországon működő 160 japán vállalat 27 ezer munkahelyet teremtett, a két ország kereskedelmi forgalmának értéke tavaly elérte a 2,5 milliárd dollárt.A miniszter üdvözölte, hogy Japán és az EU szabadkereskedelmi egyezményével létrejött a világ legnagyobb, csaknem 635 milliós lélekszámú piaca, hiszen - mint mondta - az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a magyar vállalatok nemzetközi szinten is versenyképesek. Magyarország és Közép-Európa a kontinens növekedésének motorja, ezért nem véletlen, hogy a csúcstechnológiát fejlesztő távol-keleti cégek egyre több beruházást hoznak ide - tette hozzá.Az Emnech anyavállalatának európai vezetője közölte, hogy az új üzem termelése októberben indulhat el. Wolfgang Bochtler, a Mektec Europe GmbH. vezérigazgatója hozzátette, hogy a Pest megyei üzem többek között akkumulátorokhoz és önvezető autók szenzoraihoz készít majd alkatrészeket és fejlesztési feladatokban is számít a magyar munkavállalókra. A vállalatcsoport világszerte 21 ezer embert foglalkoztat, forgalma eléri 3,2 milliárd dollárt évente, világszerte 18 gyárat üzemeltet.Szűcs Lajos, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) közölte, hogy a közlekedési összeköttetések fejlesztése erősítheti a környék tőkevonzó képességét, gazdaságfejlesztési szempontból Budapest déli része és a közeli települések az ország kiemelt területei közé tartoznak.Az Enmech Hungary Kft. a nyilvános cégadatok szerint 2017-ben 12 milliárd forintot meghaladó bevételt ért el bel- és külföldi értékesítésekből, adózott eredménye több mint 214 millió forint volt.