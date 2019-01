Fel kell készíteni a gazdasági szereplőket a digitalizációra

A digitális világra és a digitalizációra az embereket és a gazdasági szereplőket fel kell készíteni, hogy bátran használják az eszközöket és a tudást - mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke csütörtökön Kecskeméten. Parragh László a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján úgy fogalmazott, hogy a 21. században az infokommunikáció terjedése megállíthatatlan.Elmondta: nyitottsága révén Magyarországnak minden esélye megvan arra, hogy néhány év múlva az Európai Unió tíz legfejlettebb országához tartozzon a digitális eszközhasználatot illetően.Nagy kihívás lesz azonban a digitális tudás, az ismeretek iránti befogadási hajlandóság, akárcsak a nyelvismeret megszerzése - jelezte Parragh László.A digitalizáció mikrogazdasági előnyei között említette a termelékenység, a működési hatékonyság, illetve a profit és a bevételek növekedését, a belső vállalati tartalékok feltárhatóságát, új ügyfelek és partnerek megtalálását, valamint a költségek optimalizálását. Hozzátette: megfelelő folyamatszabályozással javulhatnak a specifikus termelési mutatószámok is.Makrogazdasági előnyként jelentkezik a bérek és az életszínvonal emelkedése, az export, illetve az adó- és járulékbevételek növekedése, az online értékesítés felerősödése, a robotizáció révén a munkaerőhiány csökkenése, a fekete- és szürkegazdaság visszaszorulása, valamint a hazai infokommunikációs technológiával foglalkozó cégek dinamikus növekedése - emelte ki Parragh László.A kamara elnöke elmondta: az infokommunikációs technológia elterjedése érdekében a Modern vállalkozások program keretében mintegy 50 milliárd forint áll rendelkezésre, hogy a cégek 10 százalék önerő mellett 40 százalékos támogatást vegyenek igénybe eszközbeszerzésre, de emellett kamatmentes hitelt is igényelhetnek.Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: a következő időszak legnagyobb kihívása a technológia, és az erre adott válasz az innováció.Ezek határozzák meg az előttünk álló évek fejlesztési irányát - mutatott rá.A helyettes államtitkár szerint el kell fogadni azt is, hogy az innováció nem mindig "az új kitalálásáról", hanem olykor az adaptív technológiák alkalmazásáról szól.Úgy vélte, nagyon kevés a valós, ténylegesen használt innovatív tudás ma Magyarországon, amit képesek visszaforgatni valós üzleti modellekre és nyereségtartalommá formálni.Pomázi Gyula hangsúlyozta: az új technológiák nem ellenségeink, az általuk nyújtotta lehetőségek okos kihasználása javítja a versenyképességet.Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja emlékeztetett, hogy az MNB fő feladata a háromszázalékos inflációs cél elérése és szinten tartása.Kiemelte: 2019-ben a gazdasági növekedés üteme várhatóan alacsonyabb lesz, mint az elmúlt években volt, és a gazdaságot az előző évekhez hasonlóan a lakossági fogyasztások, illetve a beruházások "húzzák" idén is.A lakossági beruházásoknak a lakásépítés, a kedvező áfakörnyezet miatt, 2023 év végéig még várhatóan szintén húzó eleme lesz - jegyezte meg.Szólt arról, hogy a világgazdaság lassulásával a magyar gazdaságnak is hamarosan szembesülnie kell.Az elmúlt évek hazai növekedési ütemének megtartásához és folytatásához a versenyképesség növelése elengedhetetlen - húzta alá Pleschinger Gyula.